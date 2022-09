Hace un día que no tienen luz en la colonia lomas del venado

Desde el pasado miércoles, vecinos de lomas del venado se han quedado sin su servicio de luz, a pesar de los reportes hasta el momento no se ha restablecido y afirman que en la noche es más peligroso pues a un costado se encuentra la carretera villaflores y alguien podría ser atropellado debido a la falta del luz.





Las fuertes lluvias que se han suscitado en la capital chiapaneca han hecho que los postes de luz presenten fallas alterando el servicio y dejando a varias casas sin este. La preocupación de los colonos trasciende por el tema de la seguridad y para prevenir accidentes pues afirman que en la noche es imposible ver.

“Ya metimos el aviso desde las primeras horas, nos dijeron que por las lluvias se está presentando esto, pero ya hoy llegaríamos a las 24 horas sin luz, en la noche se pone muy peligroso aquí por lo cual esperamos que se tomen cartas en el asunto para no tener otra vez el problema” Juan Orantes, vecinos.

De igual forma, algunos comentan que el tema de los alimentos también es importante pues con esta falta de luz, los productos que necesitan refrigeración se echan a perder haciendo que tengan que gastar más en estos momentos de inflación.

“De igual forma no solo en la seguridad afecta, sino también los alimentos, hay que volver a comprar los que se echen a perder y en estos momentos no estamos para esto, ojalá se tomen cartas en el asunto pues no es la primera vez que nos pasan” Finalizó.