Hacen llamado a modificaciones abasto de medicamentos en hospitales de Chiapas

ISAÍ LÓPEZ

El ex gobernador interino (2018) y ex presidente del Congreso del Estado, William Osvaldo Ochoa Gallegos, hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para enviar el abasto de medicamentos, así como los insumos para la red hospitalaria de Chiapas para prevenir el En ese sentido, Ochoa Gallegos dijo: “tenemos que reconocer a nuestros héroes, a todo nuestro médico personal, pues son quienes están parte y entre todos los pidamos que el gobierno o los gobiernos, garantizamos el abasto de medicamentos y los insumos para que nuestro personal personal no marino contagiado ".





De igual forma, dio a conocer 3 acciones que están implementando en todo el estado, aseguró que "con el apoyo de mi familia, mi equipo detrabajo y mis amigos, entre todos, haremos lo humano posible para que las familias vean lo menos posible posible por esta pandemia ".

Señaló que se puso a disposición de la ciudadanía, en especial para mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, 5 mil viajes de gasolina serán entregados al personal médico en reconocimiento a su trabajo.

También se brindan asesorías telefónicas para micro, pequeñas y medianas empresas con el fin de guiarlos en la obtención de créditos, así como en las reestructuraciones de deudas, por último, convocó a los diferentes actores a un poco más. "Yo trabajo en serio, y por eso convoco a los actores sociales, empresarios y políticos específicos, para que nos sumemos a realizar pequeñas acciones que pueden ser la diferencia en estos momentos para enfrentar la pandemia", finalizó William Osvaldo Ochoa