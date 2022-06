¿Han creado un perfil de Onlyfans con tus fotos? te decimos como denunciar

En el 2015 iniciaron algunas plataformas oficiales que pagan por contenido privado de hombres y mujeres, entre ellas, la más popular se llama “onlyfans” tras eso, se creó una nueva modalidad de acoso en donde suplantan identidades para generar ganancias a costa de fotos robadas, esto fue muy popular en todo el país, sin embargo, con la llegada de la policía cibernética se frenó pero solo por par de años, ya que en Chiapas esta situación sigue pasando y las mujeres jóvenes son las más afectadas de esto.

El modus operandi es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es robar fotos de una cuenta en específico de Instagram y posteriormente abren una cuenta con el mismo nombre y con las mismas fotos pero con un enlace que te direcciona a plataformas de pago por contenido privado, luego de eso siguen a las mismas cuentas de amigos y al ver el perfil real y fotos reales terminan por caer y algunos hasta pagan la suscripción.

Esto en Tuxtla Gutiérrez sigue siendo muy popular y es que una vez que las personas a las que le robaron el perfil se dan cuenta de la situación empiezan a pedirle a sus amigos que bloqueen la cuenta para cerrar la cuenta falsa, sin embargo, esto hace que el perfil desaparezca pero que no exista una denuncia ante la policía cibernética, por lo cual no investigan y los delincuentes pueden continuar sin problema alguno ya que no infringen la ley olimpia pues no comparten contenido sexual ya que no cuentan con el, además de no suplantar identidad pues las cuentas son eliminadas en menos de 24 horas.

El robo de identidades inicia con una cuenta falsa en instagram o facebook para promocionar el perfil de Onlyfans / Foto: Cuartoscuro

La manera correcta de hacer las cosas ante esta situación según explica la policía cibernética es realizar primero la denuncia de manera digital con capturas de pantalla y enlaces, para que así, los encargados del orden informático puedan encontrar la ip de donde se creó la cuenta y con eso dar la ubicación y así dar con las personas para quitar el problema desde la raíz.

El castigo por lo anterior va entre los 2 a 5 años de cárcel dependiendo lo afectado que resulte la persona, además, de que en dado caso de que se compartan fotografías privadas o sexuales sin consentimiento de las personas, entraría en rigor la ley olimpia en que se castiga de 3 a 10 años y que además ya tiene antecedentes siendo este el castigo de un delito digital que más común se ha vuelto pues está amparado por asociaciones feministas quienes han querido posicionar esta ley por lo cual no dudan en llegar a instancias finales contra los agresores.

Cabe aclarar que estos delitos al igual que las leyes penales son únicamente para ciudadanos mexicanos que ya cumplieron la mayoría de edad, pues los delitos cibernéticos para jóvenes aún no se han creado y son regulados por el titular de menores quienes serán los encargados de poner el castigo correspondiente a quienes aún no han cumplido la mayoría de edad e incurran en los delitos digitales o informáticos.

Al igual que el método anterior existen muchos más que ya han sido mencionados en este portal de el Heraldo de Chiapas tales como extorsión, usurpación de identidad, creación de empresas ficticias y secuestros digitales en donde lo recomendable para cada uno de ellos es denunciar de manera inmediata a la Policía Cibernética pues al ser un medio muy volátil (el internet) puede desaparecer la información en cuestión de segundos convirtiéndose en algo que no se puede rastrear ni por las autoridades.

Métodos digitales de acoso más usados en Tuxtla

1.- Usurpación de cuenta Instagram con enlaces de pagos.

2.- Cuentas falsas hostigando vía mensajes directos.

3.- Whatsapp con enlaces fantasmas para robar cuentas de facebook

4.- Aplicaciones con virus para robar datos del teléfono.

5.- Cuenta falsa de un amigo para robar información vía mensajes.