Haremos una disculpa pública para Chiapas: actores porno

"Vamos a pedir que no responsabilicen a los lancheros y también vamos a hacer una disculpa pública a los chiapanecos, ya estamos trabajando en ello y en breve vamos a subir un vídeo, creo que se nos pasó la mano y de verdad lo sentimos mucho, las disculpas son para todos los chiapanecos, a las autoridades municipales, estatales y federales", afirmó en entrevista Alex Marín, manager de la empresa "Solo Bellezas".

Además pidió a las autoridades locales no inculpar a los lancheros "ellos no tienen nada que ver, nosotros somos los responsables y ya nuestro abogado está trabajando para enfrentar una posible demanda, hasta hoy nosotros no hemos sido notificados de nada en nuestra contra de forma legal", afirmó.

Dijo que estos videos lo han realizado en varios estados de la república, en lugares públicos y no ha pasado nada "incluso los videos no salen de la ciudad, pero creo que lo que hicimos en Chiapas si se nos pasó un poco la mano, porque es parte de las bellezas naturales más hermosas no sólo del país, sino del mundo", reconoció.

Reconoce que nunca antes han solicitado un permiso para filmar " hemos hecho esto en otros lugares, ahora creo que nos vamos a limitar y buscar permisos para evitar una situación similar, legalmente dice nuestro abogado la posible demanda no procede, son faltas administrativas, pero vamos a esperar y será nuestro abogado quien nos dirá que hacer".

Por el momento están investigando las leyes "cada estado tiene leyes diferentes, el abogado está trabajando en ello y en caso de que se dé, enfrentar la denuncia y enfrentar las consecuencias, pero de antemano vamos a publicar nuestra disculpa pública".

Por último dijo que "se le está dando un mal enfoque a esta situación, las autoridades y la sociedad en general deberían trabajar Unidos para limpiar el Cañón del Sumidero, da tristeza verlo con tanta basura, es muy visitado por turistas, creo que como mexicanos deberíamos mejor atender ese tema y no hacer escarnio por un video porno".