Hasta el momento no reportan daños, luego del sismo en Acapulco: AMLO

El presidente de la república mexicana Andrés Manuel Lopéz Obrador se pronunció después del fuerte sismo que se registró en Acapulco, a través de un vídeo dijo que afortunadamente los reportes indican que no hay daños, "En Morelos no hay daños, en Oaxaca no hay daños, en Puebla no hay daños en la CDMX . El General Sandoval Secretario de la Defensa ha hecho una revisión en todas las zonas, hable con la jefa de gobierno de la CDMX, con el gobernador de Oaxaca y Puebla, es el mismo reporte, hasta ahora no hay ninguna información de perdidas de vidas humanas" mencionó.





El Sismológico Nacional informó que se registró un sismo de magnitud 7.1 al sureste de Acapulco, Guerrero, a las 20:47 horas de este martes. El sismo se registró en Acapulco y se percibió en la Ciudad de México y el Estado de México.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) dio a conocer que se activó la alerta en varias partes de la Ciudad de México, sin embargo, usuarios en redes sociales reportaron que en algunas colonias no se activó la alarma sísmica.