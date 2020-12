Hay disponibilidad para el diálogo con autoridades, afirman transportistas

Luego de suspender los bloqueos anunciado por transportistas, señalaron que existe buena disposición de diálogo, por lo que se decidió suspender la movilización prevista, considerando que hay voluntad por parte de la nueva titular de la Secretaría de Gobernación, Cecilia Flores, afirmó Bersain Miranda Borraz, presidente de la Alianza Del Autotransporte Organizado en el estado de Chiapas.

Dijo que en todo momento se había buscado una mesa de diálogo, pero no se tenía ningún tipo de solución, por lo que optaron por iniciar con esta movilización, sin embargo, la actual Secretaria de Gobierno, afirmó que habrá acciones contundentes para atender al sector.

“La falta de atención propicio que los compañeros tomaran esta determinación, durante dos meses se dialogó y no se llegó a nada, lo único que estaban haciendo es darle largas al asunto para que no pudiéramos ampararnos, afortunadamente se viene el cambio en la Secretaría de Gobierno, y de inicios ha manifestado la voluntad, siempre y cuando haya respuestas, no queremos una ley a modo, queremos respeto a nuestros derechos como transportistas”, dijo.

Expresó que ahora con este nuevo dialogo, hay disposición de llegar a acuerdos congruentes, por lo que se esperan acciones que permitan alcanzar estos beneficios que se trasmite en favor de los usuarios.

Dentro de los acuerdos, se aceptó un dialogo permanente, con reuniones de trabajo de forma periódica, se firmó una minuta de acuerdo que se instalará los consejos consultivos, que dará mayor claridad.

Además de que se analizan modificaciones de rutas, se ha contemplado el reordenamiento de las rutas de transporte urbano, principalmente pensando en los usuarios y este tenga un impacto positivo en su economía.

Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas

Agregó que lamentablemente la evolución del transporte se ha frenado por los actos de corrupción dentro de la Secretaria de Movilidad y Transporte, ya que solo asignan a algunos transportistas con capacidad económica para sobornos, y asignaron las mejores rutas pasando por los derechos de otros.

De esta forma, dijo se mantendrá un dialogo constante, que permita mejorar el transporte en Chiapas, garantizar la inversión del sector y finamente se ve a reflejado en favor de los usuarios.

Finalmente, señalo que se tenían contemplados más de 18 mil transportistas quienes estarían integrando la marcha anunciada, sin embargo, hoy por hoy le apuestan al dialogo.