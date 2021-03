Hay que igualar el salario de las mujeres con los hombres: Experta

Las mujeres deben ser parte fundamental en la toma de decisiones en todos los rubros de la vida económica, política, social y cultural, reconozco y agradezco la lucha por la igualdad de género pero hay que combatir y disminuir la violencia para ver cambios en Chiapas, expuso Gemma Santana Medina, emprendedora social y defensora de los derechos en México y América Latina.

La violencia genera resentimiento y lacera la convivencia, nos debe alarmar y ponernos a actuar en el estado, en el municipio y en la casa, lamentablemente avanzamos en tecnología pero nos rezagamos en la seguridad, en la justicia y en la paz a favor de las mujeres, sustentó al dictar una conferencia magistral en el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas.

El trabajo más importante en el país y en el estado es el de las mujeres en casa que cuidan, educan, forman y protegen, y no queremos que los hijos no se queden sin mamá, pero la igualdad de género es evolucionar en un sistema patriarcal, trabajar en conjunto, en equipo, reiteró en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Hizo un llamado a hacer cadenas por la defensa de los derechos, la seguridad y la protección de las mujeres porque los feminicidios tienen una historia de agresión y las mujeres tienen que atreverse a denunciar, no callar, no humillarse, el machismo no puede continuar, necesita la avanzar en la igualdad de género, las mujeres son importantes en la economía, en la política, en el ámbito social y cultural, se manera incluyente.

Santana Medina sostuvo que si no actuamos ahora a favor de la igualdad de género cada vez más habrá menor calidad de vida en las comunidades, las mujeres tienen que ser líderes y formadoras grandes de la sociedad, necesitamos acelerar el paso en la transformación de esta realidad que duele y lastima a las mujeres, hay que fortalecerlas.

Si bien hay avances en la legislación en la igualdad de participación, hay que hacerlos realidad y también hay que igualar los salarios de las mujeres con los hombres, la seguridad social para las trabajadoras del hogar con política pública con perspectiva de género, empleos de calidad, protección para los hijos de las mujeres, lamentablemente no hay un trabajo remunerado para las mujeres y eso es una gran injusticias, su mercado laboral es inseguro y hay que actuar de manera urgente a favor de la auténtica justicia, aseguró.