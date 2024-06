Conoce la historia de Manuel, un taxista que da asistencia vial

Taxista con bandera roja da asistencia vial cuando se suscita un accidente, lleva más de 30 años realizando esta labor, así como a tomado cursos, con la intención de evitar accidentes.

Desde 1990, Manuel, conocido como el "taxista vial", ha dedicado su vida no solo a transportar pasajeros, sino también a brindar asistencia vial en situaciones de emergencia. Con más de 42 años en el transporte, Manuel recibió su primer tarjetón de 90 días en 1990, marcando el inicio de su carrera como conductor comprometido con la seguridad vial.

Manuel lleva30 años realizando esta labor con la comunidad y como conductor / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"Desde 1990 cuando recibí mi primer tarjetón, digo yo hice 42 años ahora en marzo, 42 años en el transporte, y en 1990 fue cuando nos dieron el primer tarjetón de 90 días, un permiso 90 días y ahí comencé yo a trabajar con mi bandera vial," recuerda Manuel con orgullo.

Manuel no solo es un taxista, sino también un asistente vial voluntario. Siempre atento a su entorno, cuando observa un accidente y nota que las autoridades aún no han llegado, Manuel toma su bandera y brinda asistencia vial de inmediato. "Oiga y usted también nos comentaba que da asistencia vial cuando hay un accidente?, sí, yo ya he dado mucha ayuda, cuando hay accidente automovilístico ó cuando hay un atropellamiento, yo me bajo con bandera ya tiene ratos," explica.

A lo largo de los años, Manuel ha identificado los puntos críticos de la ciudad donde los peatones no son respetados y se requiere asistencia vial. "9a Sur y 2a Poniente hay un kinder que no respeta, ni autobuses foráneos, ni particulares, ni locales," señala Manuel, refiriéndose a áreas como San Marcos, donde los cruces peatonales son ignorados.

Manuel ha desarrollado su sentido auditivo para identificar las sirenas de emergencia. Cuando escucha una, de inmediato toma acción para despejar el camino y permitir el paso a ambulancias o bomberos. "Se inconforman hay gente que no le entiende, a veces con decirle que cuando yo estoy en un semáforo, y estamos la gran fila, escucho la sirena, ¿quién es?, patrulla, bomberos, ambulancia, si es ambulancia y es bombero, saco la bandera, me orillo y digo que pasen aunque esté en rojo," relata Manuel, describiendo cómo maneja estas situaciones.

Lee más: Grupo Interinstitucional mantiene acciones de seguridad y apoyo a la población en Tila

Local Proyecto "Gran Mayan" destruye ecosistemas en San Fernando, Chiapas

A pesar de sus esfuerzos, Manuel ha enfrentado críticas y malos comentarios de algunos ciudadanos. "Hay muchos que si, me lo agradecen, me dan las gracias, me dicen, me dan las bendiciones, pero otros me recuerdan el 10 de mayo, pero ya estoy acostumbrado," menciona. Por ello, Manuel hace un llamado a la ciudadanía para que sean más empáticos y comprendan la importancia de la educación vial.

La dedicación de Manuel a la seguridad vial es un ejemplo de compromiso y servicio a la comunidad, demostrando que pequeños actos de ayuda pueden marcar una gran diferencia en momentos de emergencia.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️