Conoce a Elvira, a sus 75 años mantiene su fe hacia la Virgen de Guadalupe intacta

Elvira Rodríguez, una mujer de 75 años de edad, que manifiesta tener un profundo amor a la Virgen María de Guadalupe, desde su juventud reza el santo rosario, dice que es una herencia que aprendió de sus padres y pretende dejar a sus hijos y nietos, este jueves acudió a la parroquia en Tuxtla Gutiérrez para rezar y entregar sus ofrendas.

Recibió la bendición de los sacerdotes y cuenta que no le puede fallar a la Virgen María de Guadalupe, que todos los días tiene que rezarle, lo hace en su casa, en casa de sus hijos y congregada con sus nietos, le debemos mucho y tenemos que rendirle cuentas.

Sentada en una de las bancas del templo de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en la avenida central entre sexta y séptima poniente, dice que acudió presidente para rezar, considera que no es lo mismo hacerlo en su domicilio que en la casa de la virgen.





Desde Oxchuc, feligreses realizaron una peregrinación llegando hasta la Parroquia de Guadalupe en Tuxtla Gutiérrez, ellos seguirán su camino hacia otros municipios pic.twitter.com/nzpGXOKEjx — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) December 9, 2022





Doña Elvira Rodríguez añade que lo mejor que le puede pasar al ser humano es precisamente honrar a la virgen María de Guadalupe por muchas cosas, por la vida, la salud, la escuela, el trabajo, la seguridad, la protección, una muestra de ello es que después de la pandemia estamos con vida.

Dice que rezar a la virgen María de Guadalupe no le ha generado problemas de salud, más bien, honrarla a través de sus rezos y oraciones ha significado para ella salud, mucho bienestar, gozo y alegría, pero sobre todo, enseñanza a sus familiares.









Con el rosario en la mano le sorprendió la peregrinación de los indígenas de Oxchuc, ella orando sola, cuando el contingente llega al templo parroquial, recibieron la bendición de un sacerdote y siguieron al interior para dejar sus ofrendas y cantarle a la virgen con sus instrumentos musicales.

Mientras los peregrinos llegan de rodillas ella continúan rezando, no se distrae y cuenta las diez aves María y nos explica que no mejor amor de ella hacia otros ser que ser que no sea la virgen, y es lo que ha pedido a sus familiares.





Los indígenas de Oxchuc salieron la tarde de ayer de su municipio, tomaron la carretera hacia Chicoasén dónde pasaron al templo parroquial, después del medio día de este jueves llegaron a la capital, retornarán a su municipio por San Cristóbal de Las Casas pero irán visitando los templos para orar, cantar, dejar sus ofrendas y seguir su camino para llegar a su lugar de origen el día doce de su diciembre, así lo explica Pedro Sántiz Gómez.









Dice que la delegación de peregrinos de Oxchuc iba a ser más extensa, pero no pudieron participar otros hermanos, viajan en tres vehículos, cada uno llevando la imagen de la Virgen María de Guadalupe, a quien agradecen que llenaron sanos y salvos a Tuxtla Gutiérrez.

El presbítero Esteban, de la parroquia de la Virgen María de Guadalupe cuenta que está fuera es muy especial, después de dos años de mandemos la gente mantiene viva su fe, sus ilusiones y sus esperanzas; en las calles cercanas a la parroquia se escuchan los cohetes.