Hoy es el Día internacional de las Personas con Discapacidad

"Este 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero somos los más invisibles, solo se acuerdan de este sector cuando es Teletón, no hay un catálogo o registro de personas en Chiapas, muchos son invisibles, por cada uno visible al menos dos son invisibles, he conocido una persona con 50 años sin poder salir de su casa sin conocer los carros", expone Luis Eugenio Muñíz Guillén, originario de Tuxtla Gutiérrez, falta valorar a las personas, su capacidad y talento, incluso, falta legislar a favor de este sector de la población.

Su vida es escribir, es autor de 200 libros que ha impreso fuera de Chiapas, es madrugador, se levanta a las 3:00 de la mañana de lunes a domingo, cuenta que sus mejores textos los ha escrito bajo el sol, en la lluvia y la calle, aprovecha todo el tiempo, de su casa salir en silla de ruedas, apenas se está acostumbrando a utilizar la ciclovía, y opina que sería mejor para ellos utilizar en sentido contrario porque sería ver de frente los retos, los desafíos.





Su estilo de vida es la lectura y la escritura, escribe todo el día, incluso mientras hace otras cosas como platicar o ver televisión / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La ciclovía la utilizan los usuarios de bicicletas, patines y los discapacitados, aunque falta cultura vial, muchos automovilistas la invaden, tanto particulares, como unidades del transporte público, colectivos y taxis, una evidencia de lo que falta reconocer a las personas con discapacidad a pesar del apoyo de 2 mil 700 pesos que reciben muchos de los programas sociales del gobierno federal, muchos perciben más que ese ingreso.

Habría que hacer un censo o registro de personas con discapacidad para saber qué hacer para atender sus necesidades, lo que se ha solicitado desde hace muchos años no se ha logrado, el transporte público adaptado, en cambio ya hay concesiones para el sector transporte, en tanto la mayoría de los discapacitados tienen que moverse en la calle en su propia silla de ruedas, expone Muñíz Guillén.





La ciclovía la utilizan los usuarios de bicicletas, patines y los discapacitados, aunque falta cultura vial: Luis Eugenio / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Su estilo de vida es la lectura y la escritura, escribe todo el día, incluso mientras hace otras cosas como platicar o ver televisión, "mi cerebro no descansa nunca, escribo despierto y también dormido, cuando salgo a la calle también, escribo mientras espero el transporte público, si el tramo está cerca viaja en silla de ruedas, pocas veces usa su propio automóvil, al igual que otras personas con discapacidad ya utiliza la ciclovía, se siente muy bien, a la biblioteca, a las oficinas centrales de CONECULTA, con los ojos cerrados llegué”, expone.





"Ya que no podemos circular en banquetas en ciclovía si, pero los automovilistas no tienen esa cultura de respeto o la invaden", por ello cree que sería mejor para discapacitados utilizarla en sentido contrario para ver los peligros que hay que librar, por ahora escribe dos obras bilingües de manera simultánea, escribe desde el miércoles 19 de febrero de 2003, le falta mucho llegar a los 50 años, se siente útil, principalmente para él mismo, aunque hayan instituciones que no valoren a los discapacitados.