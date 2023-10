Hugo Alberto el maestro Artesano de Chiapa de Corzo y su legado de madera

La talla en madera en Chiapa de Corzo para el maestro Hugo Alberto Alfaro Hernández, es desde hace 20 años, una herencia de familia, es una costumbre, es cultura y una tradición es una oportunidad de vivir la fiesta del pueblo, es rememorar la leyenda de María de Ángulo, una acaudalada española que encontró en los curanderos de ese pueblo la sanación para su hijo en las agua del Cumbujuyú, a mediados del siglo XVIII, ahí está la inspiración del maestro que su pasión es la elaboración de la máscara del parachico y la sonaja o en chinchón.

Desde el barrio Francisco I. Madero, en Chiapa de Corzo, ha establecido su propia empresa, su familia está siempre muy cerca de el, ve todos sus procesos de producción de la talla en madera, disfruta cada pieza que elabora, se dio a conocer con la fabricación de la máscara del parachico.

El primer paso es la selección de la madera, segundo elemento realizar los trazos, tener la calma, la paciencia, concentración para que paulatinamente con las herramientas dar forma en una sola pieza a la máscara, pero además elabora imágenes religiosas, indígenas, imágenes de la cultura maya de Palenque, principal de Pakal, uno de los gobernantes de ese sitio.

Pero la sabiduría le permite al maestro también fabricar en una sola pieza figuras de aves, entre ellas, el águila, la madera no debe tener grieta, debe ser puro corazón, es un ave parada sobre una rama mirando a la izquierda, el trabajo comienza lo más posible con el machete para modelar la figura en la madera, luego continúa con la gurbia y mazo, a base de golpe le va dando la figura a la pieza de madera.

Explica que la gurbia le permite darle forma a sus trabajos, es un fueron que penetra mucho y escarba dentro de la madera, esto le permite que la madera vaya tomando forma de la pieza que se pretende elaborar, luego con una herramienta llamada formón le sirve para emparejar la madera y avanzar en moldear la figura, posteriormente con el fierro de mano remata los detalles, las pocas asperezas que deja el formón.

Luego se pulen los trabajos para que adquiera un brillo, se inició tallando mascara de parachico, es propia del municipio de Chiapa de Corzo, que junto con el chinchín es parte de la indumentaria del danzante, para distraer el chico enfermo, un pueblo que se distingue en México y el mundo por este tipo de artesanías, además de la laca, el Jicalpestle y Textiles.

En años pasados podía comprar los árboles, era más fácil de conseguirla, ahora compra la madera facturada, en madererías legales, se trata de seca y lista para su transformación, las piezas artesanales son únicas, elaboradas a mano.

Todo lo que elabora es a mano, mis figuras son únicas, no hay réplicas, inclusive si lo vuelven a encargar una pieza como la que ya hice no me sale igual, tiene que tener alguna diferencia, se inició en la elaboración de la máscara de parachico, elabora de todo, hace animalitos, imágenes mayas, representaciones de indígenas, disfruta de todos sus trabajos, no hay uno en especial, explicó.

La máscara de madera se utiliza en la danza del parachico en la Fiesta Grande de Enero en Chiapa de Corzo, donde el danzante lleva en las manos una sonaja o chinchín, como parte de su indumentaria, con la que alegra la fiesta por las calles de ese pueblo colonial en las márgenes del río Grijalva.

