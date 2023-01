Iconografía de artista chiapaneca estará presente en billete de Lotería Nacional

Lucy Ovilla, es una artista visual, pintora y escultora, originaria del barrio El Calvario en Tuxtla Gutiérrez, cuya iconografía ganó el concurso que lanzó el Instituto Mexicano de Seguro Social para conmemorar los 80 años de su creación, cuya obra ahora estará plasmada en los billetes de la Lotería Nacional y se conocerá en todo el país.

La artista chiapaneca señala que plasmó en un corazón su fortaleza, el amor al arte, su inspiración, talento y creatividad. Con 29 años en el medio, dedica su tiempo a la creación de obras de arte e indica que la imagen que muestra el billete conmemorativo es un corazón, es el corazón dentro de su trabajo, porque el corazón es el primer órgano que se forma en el útero de nuestra madre, siempre en mi trabajo el centro es el corazón, ahí reside una sensación y emoción llamada amor, y de ahí la humanidad tiene que salir adelante en todos los procesos que vive.

Lo que debe sacar adelante a la sociedad es el amor, la compasión, el compañerismo, la fe y la abundancia está guardados en el corazón, cuando el ser humano se queda en silenció es el corazón que habla y transmite sabiduría, en el billete de la Lotería Nacional está representado el corazón y en su interior la familia humana, un hombre, una mujer y un niño sin etiquetas, simplemente seres humanos cobijados por la energía del amor y la paz, el arte es un lenguaje de mucha paz, explicó en entrevista.





La iconografía de Lucy Ovilla ganó el concurso que lanzó el Instituto Mexicano de Seguro Social para conmemorar los 80 años de su creación, cuya obra ahora estará plasmada en los billetes de la Lotería Nacional pic.twitter.com/Pv6XFc6TWs — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) January 21, 2023





Para participar en el concurso organizado por el IMSS Lucy Ovilla envió tres propuestas, dos de ellas el emblema era el corazón, decide por el corazón porque es un ícono, lo ha trabajado de mil maneras, cerámica, grafica y bordados, y ahora 20 millones de billetes de la Lotería Nacional circulan con su trabajo, ahí va mi trabajo, 20 millones de veces replicado un corazón que cada persona lo interpretará como quiera, lo importante dice es que atrape las miradas y atrape a los ganadores del sorteo en Chiapas.

Su mayor premio ha sido a partir de la entrega del reconocimiento por parte del director general del IMSS, Zoé Robledo, hasta ahora, el reconocimiento y la felicitación de la sociedad, miles y miles de veces reproducidas la palabra corazón “me ha dejado una gran satisfacción”.

En su segunda propuesta el corazón contenía una casa en su interior, cuenta que el IMSS es una casa para sanar y el mensaje es que cuando estamos vulnerables y enfermos, “me gustaría que me trataran bien”, y el IMSS tiene ese papel muy humano con seres vulnerables, ahí hay personas fabulosas trabajando.

Su tercera propuesta era como un “panal” con muchos panalitos porque al fin de cuentas todos somos abejas que necesitamos hacer un trabajo colaborativo, lo que debe ser fascinante, hacer una cadena en un ambiente sano, sus padres eran zoques y sus abuelos también, agradece tener en las venas esta sangre, desde el corazón agradezco la energía que he recibido.

Al IMSS tiene ahora que hacer un agradecimiento, al jurado calificador, así como ella participaron muchos en el certamen, artistas de gran trayectoria, “soy corazón de pozol”, este triunfo se lo dedico a mi madre Lucita. Agradezco a mi familia, amigos y al diseñador que me apoyó, tengo mucho antojo se hacer corazones para sortear entre los que compren el boleto de la Lotería Nacional.

Ella dice que va a seguir pintando hasta que muera, compartiendo su talento con la sociedad, con el arte profesional, sutil y muy especial para decir cosas muy profundas, y manifestar emociones.

Lucy Ovilla dice que hoy se siente feliz, muy feliz, y quiere trasmitir a la abundancia y a la buena fortuna para todos los chiapanecos que compraron boleto de la Lotería Nacional, los que compraron un cachito o una serie, “para que en el inconsciente colectivo logremos que el premio caiga en Chiapas, y convoco a la energía de la abundancia y de la bienaventuranza para que el premio caiga aquí en Chiapas, y si no, también, lo importante es que somos felices”, señala.

Finalmente invita a los millones de personas que van a ver su obra a través del billete de la Lotería Nacional a practicar la felicidad y la alegría, “que no se vayan al pasado que no existe, ni al futuro que todavía no está. Es en el aquí y ahora que vamos a tener paz, mucho amor para todos, la obra elegante es el corazón, tenemos que caminar con el corazón en la mano para toda acción, trabajar y vivir con el corazón en la mano todos los días y a todas horas”.

