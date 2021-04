Identidad de pueblos indígenas deben respetarse: INE

La consejera electoral del INE en Chiapas, María Guadalupe Rovelo, exigió a los 10 partidos políticos que participan en el proceso electoral federal para la elección de 13 diputados federales el 6 de junio, respetar la identidad y la dignidad de los pueblos y comunidades indígenas.

Recordó que en las elecciones federales del 1 de julio del 2018 en el municipio electoral federal XI con cabecera en Las Margaritas se cometió un agravio que no se ha logrado reparar al imponer como candidato por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a Roberto Rubio Montejo, como candidato aun cuando no tenía vínculo con los pueblos originarios.

Lamentablemente el mismo partido PVEM volvió a postular como candidato en el mismo distrito electoral federal para las elecciones del 6 de junio venidero al mismo diputado federal Roberto Rubio, ex colaborador del ex gobernador y ahora senador por ese mismo partido político, Manuel Velasco Coello.

Ante este escenario, la consejera María Guadalupe Rovelo considera que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debería desechar esta candidatura debido a que no el Partido Verde Ecologista de México, ni el propio diputado federal no indígena no han reparado el daño de violación a la identidad de los pueblos indígenas.

Expuso que otra vez en la comunidad Candelaria le concedió el documento para comprobar la supuesta autoadscripción calificada aunque no se cumple con ella, si no que se comete por segunda vez consecutiva por el mismo partido y por el mismo candidato a diputado federal.





Esta misma situación se cometió en el 2018 en el distrito electoral II con cabecera en Bochil, donde a los pueblos y comunidades indígenas se le impuso por el mismo Partido Verde Ecologista de México a Humberto Pedrero Moreno, otro ex colaborador del ex gobernador y ahora senador del PVEM, Manuel Velasco Coello, y ya es justo que todas las fuerzas políticas cumplan con la legalidad y los derechos de los pueblos originarios.

De los 13 distritos electorales federales en que se divide Chiapas, deben ser candidatos indígenas para la elección de diputados federales en los distritos electorales con cabecera en los municipios de 01 de Palenque; 02 de Bochil; 03 de Ocosingo; 05 de San Cristóbal de Las Casas y 11 de Las Margaritas.