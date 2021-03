IEPC considera muy elevada la cifra de aspirantes para la reelección

La reelección tiene mucho fondo, 46 de 123 presidentes municipales buscan repetir el cargo en el proceso electoral, al igual que 17 de 40 diputados locales, una cifra muy elevada, sin embargo, el haberse separado de su responsabilidad 90 días antes de las elecciones del 6 de junio, el 8 de marzo, no es garantía de participación en la competencia, enfatizó el presidente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón Rojas.

Aunque el Congreso del Estado no ha notificado al Órgano Público Local Electoral (OPLE) sobre las licencias autorizadas a servidores públicos municipales y legisladores locales, algunos no se querían separar del cargo y acudieron al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) que avaló las decisiones exigiendo su licencia por parte del Poder Legislativo.





Otros ciudadanos habían sido declarados inelegibles para las elecciones de junio venidero en razón del parentesco con los actuales servidores públicos, que también recurrieron al órgano jurisdiccional y con ello podrán podrán participar en el proceso electoral local por concederles ese derecho.

Las solicitudes de registro de candidatos que no cumplan con los requisitos no serán avaladas, aunque se hayan separado del cargo, lo que no deberán generarse son problemas de ingobernabilidad, no hay manera de que alguien vaya a la competencia política si no cumple con la legalidad, advirtió.

Familiares de los actuales servidores públicos municipales son inelegibles, nadie que sea familiar de las y los presidentes municipales, síndicos, síndicas, regidoras y regidores, podrán participar en el proceso electoral, a menos que lo ordene un órgano jurisdiccional.





Los días del 22 al 26 de marzo se recibirán de los 14 partidos políticos las solicitudes de registro de candidaturas para diputaciones locales y miembros de ayuntamientos, que serán aprobadas el 8 de abril, para que de resultar válidas, realicen campañas políticas del 4 de mayo al 2 de junio.