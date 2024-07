IEPC espera seguridad para elecciones extraordinarias en tres municipios de Chiapas

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) espera que haya garantías para el desarrollo del proceso electoral local extraordinario en los municipios de Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal, que inició el pasado 13 de julio para las elecciones del 25 de agosto y la toma de posesión de los ganadores será el 1 de octubre, este martes 16 de julio se realizará reunión de la Mesa de Seguridad para abordar el tema de las garantías para el cumplimiento de cada una de las etapas, hasta ahora no hemos recibido ninguna información contraria, el proceso electoral va, a pesar de las condiciones sociales y de inseguridad, afirmó la presidenta del Consejo General del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez.

Expuso que para este proceso electoral local extraordinario se imprimirán 47 mil 832 boletas electorales para los tres municipios, en 43 días se realizarán las actividades de preparación de la jornada electoral a celebrarse el 25 de agosto, y un total de 44 mil 616 ciudadanas y ciudadanos tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto en las urnas en 79 casillas que se instalarían para los 27 cargos que se encontrarán en esta contienda.

El IEPC comentó que hay compromiso de las fuerzas federales y estatales para poder llevar a cabo las elecciones locales extraordinarias del 25 de agosto sin poner en riesgo a nadie / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Explicó que en el e de Chicomuselo se preven instalar 45 casillas en 17 selecciones para la partición de un total de 26 mil 330 electorales; en Pantelhó se esperan instalar 28 casillas en 8 secciones electorales con una población votantes de 15 mil 256 y en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal se planea instalar 6 casillas en dos secciones electorales con una población votantes de 3 mil 030 electores.

VIla Domínguez explicó que tenemos una candidatura independiente que fue registrada en el municipio indígena de Pantelhó en la región Altos de Chiapas postulada para el 2 de junio pasado y para el proceso electoral local extraordinario ya se ha abierto la convocatoria para que se presente las candidaturas indeleble si así lo consideran actores políticos, esperamos haya condiciones políticas, sociales y de seguridad para que podamos realizar las elecciones que se han ordenado desde el Congreso del Estado.

Vila Domínguez añadió que la petición a los partidos políticos es que abonen a la civilidad, a la gobernabilidad, que establezcan compromisos con sus candidatos y candidatas, que asuman la responsabilidad que les corresponde y que se apaguen a la legalidad, que sus militantes sean lo más responsables posibles y que todos cumplamos con el mandato de realizar elecciones en tan solo 43 días.

Precisó que en caso de que haya la nulidad de elecciones en algún otro municipio de los 30 impugnados por partidos políticos ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), el Congreso del Estado tendría que hacer nueva convocatoria para realizar elecciones extraordinarias o en su caso, designar concejo municipal que debería asumir el cargo el primer día del mes de octubre de este año, el decreto emitido para el proceso electoral local extraordinario 2024 es exclusivamente para estos tres municipios.

El Tribunal Electoral del Estado de México está pendiente de resolver 30 juicios de impugnación de las elecciones locales del 2 de junio, la fecha límite para resolver las juicios de los distritos electorales es el 15 de septiembre y el 30 de septiembre las de ayuntamiento, para la asignación de los cargos de representación proporcional, expuso la consejera María Magdalena Vila Domínguez.

Acompañada del consejero electoral Edmundo Henríquez Arellano, las consejeras Gloria Esther Mendoza Ledesma, Sofía Martínez de Castro León, Teresa de Jesús Alfonso Medina y Elena Margarita Jiménez Martínez, abundó que el Proceso Electoral Local Extraordinario tendrá un costo de 18 millones 718 mil 684 pesos con cero centavos.

El financiamiento a partidos políticos será de: El PAN recibirá para campañas políticas para los tres municipios 13 mil 150.3 pesos, el PRI 27 mil 754.0 pesos, PT 19 mil 060.89 pesos, PVEM 40 mil 046 44 pesos, Chiapas Unido 31 mil 395.19 pesos, Morena 65 mil 194.04, pesos, Mover a Chiapas 27 mil 329.26 pesos, Encuentro Solidario 36 mil 310.01 pesos, Redes Sociales Progresistas 26 mil 537.78 pesos, el PRD 4 mil 519.84 pesos, Movimiento Ciudadano 4 mil 519.84 pesos, candidaturas 66 mil 879.94 pesos, Partido Popular Chiapaneco 9 mil 039.67 pesos, Fuerza por México Chiapas 9 mil 039.67 pesos para un total de 380 mil 775.07 pesos.

El IEPC dijo que hay compromiso de las fuerzas federales y estatales para poder llevar a cabo las elecciones locales extraordinarias del 25 de agosto, pero no vamos a poner en riesgo al personal, como tampoco a las estructuras del Instituto Nacional Electoral (INE), no bastante que imprimamos la papelería electoral si los partidos políticos no abonan, si las instituciones públicas correspondientes no garantizan la seguridad, esperamos poder llevar a cabo las elecciones.

Para el caso de Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal ya han aceptado los ciudadanos que fueron consejeros electorales municipales para el 2 de junio asumirla responsabilidad para el proceso electoral local extraordinario, y para el caso de Pantelhó, tenemos que avanzar con acuerdos y el 22 de julio tenemos fecha límite de integración y comenzar con la capitación el 23 de julio con la capacitación a los consejeros municipales electorales, puntualizó.

