IEPC llama a tolerancia, piden elecciones en paz

El consejero del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Guillermo Arturo Rojo Martínez, convocó a todos los actores políticos, sociales, autoridades del estado y a la ciudadanía en general, a la tolerancia, para que las elecciones del 6 de junio se conviertan en el mayor espacio de tolerancia, respeto, de libertad e inclusión.

Que la renovación de 123 ayuntamientos por sistema de partidos políticos y uno por sistemas normativos internos, así como 40 diputaciones locales, no sea motivo de confrontación, ni de discordia, que la competencia electoral se efectúe en condiciones de salud y que elimine la abstención del voto por motivos de violencia, expuso.





En los comicios del 1 de julio del 2018 debido a problemas políticos, electorales y violencia, se anularon 10 elecciones en igual número de municipios donde hubo la quema de paquetería electoral y de oficinas de organismos desconcentrados del IEPC y obligó en noviembre de ese año a realizar elecciones extraordinarias.

Rojo Martínez se anticipa y llama a la responsabilidad de todos, una vez que el proceso electoral haya concluido podamos recordarlo como aquel en el que el compromiso democrático se impuso a la amenaza de la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19), y que sea recordado como un proceso ejemplar, de madurez de los 14 partidos políticos contendientes, de compromiso de la ciudadanía y de los diversos actores.

Foto: Cortesía | IEPC

Dijo que los eventos recientes ponen de manifiesto que no es suficiente contar con una normatividad electoral basta para que exista una democracia plena, se requiere de verdaderos demócratas, es decir, que todas y todos, sepamos festejar los triunfos pero también respetar las derrotas.

Mientras tanto, la consejera electoral María Magdalena Villa Domínguez, enfatizó que la verdadera democracia es cuando la contienda se desarrolla libre de violencia, cuando el juego es limpio entre las y los contrincantes, ajustado a las reglas y que el pueblo elija de manera libre a sus representantes, no bajo amenazas, ni bajo presiones, no bajo dádivas, no bajo violencia.

Ante el creciente cinismo o ataques a la democracia, no debemos ceder y defender los favores y las virtudes democráticas, ante la ausencia de estos, la democracia seguirá siendo el sistema más adecuado para proteger y garantizar la paz, el desarrollo, los derechos humanos y el Estado de Derecho.