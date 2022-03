IEPC presenta complicación en instalación de casillas en 3 municipios

El presidente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, analiza complicación para instalar casillas para las elecciones extraordinarias del 3 de abril próximo en Honduras de la Sierra, Frontera Comalapa y Venustiano Carranza.

“La aspiración es instalar 248 casillas, en más de 200 de ellas hemos avanzado con normalidad en el proceso de capacitación de los ciudadanos que serán funcionarios de mesas directivas de casillas, hay casos donde ese trabajo no se ha podido llevar a cabo, es el caso de Honduras de la Sierra, es el caso de algunas localidades de Frontera Comalapa y Paraíso Grijalva en Venustiano Carranza”.

“La aspiración es instalar 248 casillas, en más de 200 de ellas hemos avanzado con normalidad en el proceso de capacitación" / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Los trabajos de organización del proceso electoral extraordinario pretenden garantizar el derecho al voto de 145 mil 196 electores en Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, con 82 secciones electorales y 248 casillas, sin embargo por ahora hay complicación y no sabemos si es definitivo el que no hayan condiciones para instalar casillas en tres municipios.

Estamos escuchando la información que nos presentan las autoridades correspondientes y en su momento los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) tomarán una decisión; hasta ahora las complejidades son solo en Paraíso Grijalva de Venustiano Carranza, algunas comunidades de Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra.

No sabemos por ahora cuantas casillas están en riesgo y cuántas no se instalarían

“Ojalá pudiéramos preparar a la ciudadanía en el resto de los municipios pero no depende de las instancias electorales, estamos a expensas de las instancies responsables de seguridad del estado y de lo que nos informen, no sabemos por ahora cuantas casillas están en riesgo y cuántas no se instalarían, aún esperamos que se generen las condiciones para la jornada electoral”.

Los antecedentes indican que hay más participación en elecciones extraordinarias, al menos en el 2018 así ocurrió / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Los antecedentes indican que hay más participación en elecciones extraordinarias, al menos en el 2018 así ocurrió, no sabemos lo que pudiera pasar en cuanto a la participación ciudadana para el primer domingo de abril, depende del contexto de seguridad en esos municipios, de las candidaturas de los partidos políticos y que sean atractivas para el electorado, abundó Chacón Rojas.