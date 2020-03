Iglesia católica realiza actividades con normalidad en Chiapas

La arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez señaló que no se han tomado medidas prioritarias ante la contingencia que ocurre en el país por el Conavid-19 y las misas actividades se realizarán como estaban planeadas durante este fin de semana, informó la oficina de la arquidiócesis.

En tanto que para la Semana Santa, del 6 al 12 de abril, confiaron en que no se han suspendido, hasta el momento, ninguna de las actividades que se tienen programadas "estamos esperando las indicaciones superiores para tomar las medidas necesarias", señalaron.





Ante la pandemia del #COVIDー19, el distanciamiento social es una de las prácticas más recomendadas para detener la propagación del virus. Lee más sobre este tema y otros en nuestro suplemento especial: https://t.co/feO8B1XPdJ pic.twitter.com/ftzPX2WZGF — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 18, 2020





El personal precisó que no se han suspendido las misas y todas se están realizando sin cambio alguno "hasta el momento no se no ha notificado ninguna medida, ahora mismo el arzobispo se encuentra en un retiro con todos los sacerdotes, posiblemente ahí se tomen algunas medidas, pero por ahora todo se realiza con normalidad", informaron.

Apesar de que en el estado ya se dio un caso positivo y de que las autoridades de salud y educación anunciaron medidas estrategias para contener la pandemia del coronavirus, la iglesia no ha informado de medidas que vayan a realizar en el estado en las próximas semanas.

En otros estados del país primero se cancelaron los saludos de mano, luego las misas, sin embargo en Chiapas aún no se aplican estás medidas, al menos en la religión católica.

Los fieles católicos acuden con normalidad a las iglesias, algunos de ellos con cubrebocas a las misas y actividades programadas para estas fechas.