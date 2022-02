Impugnan ante el Tribunal Electoral elección de la dirigencia del PRI en Chiapas

El consejero político estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo Araujo Esquinca, presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), Juicio para la protección de Derechos Políticos del Ciudadano (JDC) en contra del proceso interno para la elección de la nueva dirigencia del Comité Directivo Estatal, que encabeza Rubén Antonio Zuarth Esquinca como presidente y secretaria general, Rita Guadalupe Balboa Cuesta.

Araujo Esquinca controvierte ante el órgano jurisdiccional estatal el proceso seguido por el mismo Zuarth Esquinca, diputado local por el principio de representación proporcional, toda vez que si bien fue sancionado por la Comisión Estatal de Procesos Internos, a cargo de Tony Aguilar Pérez, el mismo dirigente fue juez y parte, debido a que fungía como presidente estatal interino del partido y solo él contendió para ser declarado dirigente él mismo.

De acuerdo con Araujo Esquinca, ex presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Tuxtla Gutiérrez, será el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas el que determine la legalidad o ilegalidad del proceso interno para la sucesión de la dirigencia estatal, en el desahogo del JDC se espera revertir el proceso de designación que a su juicio, no beneficia a la militancia, si no a unos cuantos priistas.









El pasado 17 de febrero el diputado local el diputado local plurinominal Rubén Antonio Zuarth Esquinca recibió constancia de mayoría del proceso electoral interno de su partido y tomó posesión de la presidencia del Comité Directivo Estatal para el periodo 2022-2026, pero a juicio del consejero Alfredo Araujo, no es legal y ha recurrido al órgano jurisdiccional local con base en los artículos 59 y 60 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional y 60 y 71 del Código de Justicia Partidaria.

En el JDC está impugnando en general todo el proceso electoral interno del Partido Revolucionario para la renovación de la presidencia y secretaria general del Comité Directivo Estatal para el periodo estatutario 2022-2026, el registro, ratificación de fórmula única, declaración de validez del proceso interno y toma de protesta de Rubén Antonio Zuarth Esquinca y Rita Guadalupe Balboa Cuesta, presidente y secretaria general.