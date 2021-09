IMSS lleva unidades móviles de mastografías a nueve municipios

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, invita a las derechohabientes de 40 a 69 años de edad, a acudir y estar pendientes de la Unidad Móvil de detección de cáncer de mama por mastografía, que durante septiembre y octubre visitará las Unidades Médicas Familiares de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Arriaga, Tonalá, San Cristóbal de Las Casas, Huixtla, Ciudad Hidalgo, Comitán y Pujiltic serán las que darán el servicio de mastografías.





Te puede interesar: Preocupa incremento en casos de cáncer de mama en el Soconusco





A continuación se da a conocer la fechas en las que las unidades móviles estarán en cada lugar: Del 27 de septiembre al 1 de octubre, en UMF No. 25 en Tuxtla Gutiérrez;





Jornada de detección de cáncer de mama / Foto: Cortesía | IMSS





27 y 28 de septiembre, en UMF No. 16 en Arriaga; 29 de septiembre al 1 de octubre, el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 15 en Tonalá; del 4 al 8 de octubre, en UMF No. 17 en San Cristóbal de Las Casas; 4 y 5 de octubre, en HGSZ No. 19 en Huixtla; 7 y 8 de octubre, en UMF No. 5 en Ciudad Hidalgo; 11 al 15 de octubre, en UMF No. 18 en Comitán; 11 al 20 de octubre, en UMF No. 1 en Tapachula; 18 al 22 de octubre, en UMF No. 14 en Pujiltic; 21 al 29 de octubre, en UMF No. 11 Tapachula y del 25 al 29 de octubre, en UMF No. 23 de Tuxtla Gutiérrez..





Vista de una mastografía / Foto: Cortesía | IMSS





La campaña va dirigida a las derechohabientes del grupo de edades de mayor incidencia, personas que nunca se hayan realizado una mastografía o hayan detectado bolitas, abultamientos, hundimientos del pezón o coloración diferente en las mamas, o que tengan antecedentes familiares de esta enfermedad.

El objetivo del Instituto es detectar oportunamente cualquier anormalidad en los tejidos de los senos, que en algunos casos y sin la atención oportuna, pueden convertirse en un riesgo para la salud.

Las unidades móviles con los mastógrafos recorrerán 9 municipios en Chiapas / Foto: Cortesía | IMSS





El IMSS Chiapas recomienda a las derechohabientes acudir a las Unidades Móviles estar vigente con sus derechos, vestir ropa cómoda de dos piezas, llevar la Cartilla Nacional de Salud vigente, ir recién bañada, sin talco ni desodorantes y usar cubrebocas.