Inaugura Rutilio Escandón pavimentación en J. del Pedregal

Durante la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico, así como la rehabilitación integral de calles y avenidas en la colonia Jardines del Pedregal, de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que, ahora más que nunca, los recursos públicos se destinan para atender las verdaderas necesidades, como también para brindar mayor bienestar y justicia social a la población, sobre todo a los sectores que durante muchos años estuvieron en el olvido.

Subrayó que, aunque se están pagando deudas en diferentes rubros, mismas que fueron heredadas por las pasadas administraciones, su gobierno no detiene la marcha y sigue invirtiendo hasta donde es posible, a fin de impulsar proyectos de infraestructura de alto impacto social y económico, con el objetivo de consolidar a Tuxtla Gutiérrez como una capital digna, moderna, próspera y segura, donde haya mejores oportunidades de crecimiento.

“Es satisfactorio constatar que esta obra está bien hecha, tenemos la convicción de que las acciones se hagan con alta calidad, amor y cariño, porque el máximo deseo es que la gente viva bien. Cuidamos el recurso porque no es de nadie en particular sino del pueblo y se debe invertir en su bienestar. Tengan confianza, no les vamos a fallar, porque somos un gobierno humano y democrático, que trabaja con la misión de lograr un mejor Chiapas”, apuntó al felicitar a las y los trabajadores de la construcción, en su día.

El gobernador reconoció y felicitó a trabajadores de la construcción en su día / Foto: Gobierno de Chiapas

Luego de precisar que las obras viales van continuar en las diferentes colonias de la capital tuxtleca, a fin de poner bases sólidas para tener una ciudad atractiva para vivir, visitar e invertir, el mandatario exhortó a las y los habitantes a evitar las malas prácticas, la violencia y las confrontaciones, y privilegiar la convivencia pacífica, la fraternidad y la búsqueda del bien común, pues esto traerá mayores beneficios.

En su participación, el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, resaltó el trabajo en equipo que se realiza entre la sociedad y los gobiernos estatal y municipal, para invertir los recursos en obras que la gente necesita, como la pavimentación de estas calles, donde también se instalaron luminarias y se rehabilitó el sistema de agua potable. “Vamos a seguir trabajando para que el progreso y el bienestar lleguen a más colonias de la ciudad”.

A su vez, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, reconoció que, gracias a la vinculación de esfuerzos entre dependencias e instituciones, se entregan mejores obras y resultados a la ciudadanía. Agradeció la presencia del gobernador Rutilio Escandón, que en atención a las y los tuxtlecos, continúa trabajando por dignificar la capital con obras de calidad.

En representación de las y los beneficiados, el presidente de la colonia Jardines del Pedregal, Fernando Orozco Martínez, agradeció la obra de pavimentación, la cual, dijo, abona al mejoramiento de la imagen urbana, así también por las gestiones realizadas por la administración municipal y el gobierno estatal, para que las y los habitantes de esta colonia cuenten con el 50 por ciento de avance en el trámite de escrituras de sus terrenos y viviendas.

Estuvieron presentes: la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González; la diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado, Yolanda del Rosario Correa González y la beneficiada de la colonia Jardines del Pedregal, María Dalia Mendoza López.