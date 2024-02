Inaugura Rutilio Escandón rehabilitación del edificio de la Fiscalía de Inmigrantes, en Tapachula

Durante la inauguración de la rehabilitación del edificio que ocupará la Fiscalía de Inmigrantes, en el municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó la importancia de contar con un espacio adecuado para defender los derechos humanos y otorgar apoyo integral a las y los migrantes, quienes por necesidad cruzan la frontera en busca de una mejor calidad de vida.

Señaló que esta fiscalía es de gran trascendencia, considerando que Chiapas tiene una frontera abierta de más de 656 kilómetros, y es puerta de entrada de población en movilidad por migración, misma que ha crecido de manera importante. Por eso, dijo, se tiene que estar en condiciones para orientar y ayudar de forma integral a este grupo vulnerable, sobre todo a la niñez y las personas adultas mayores.

“Me da gusto que se fortalezcan este tipo de instituciones, no para castigar o sancionar a la población migrante, quienes son personas buenas, sino para asistirlas y ayudarlas, sin ninguna condición ni distinción alguna. En Chiapas, a las y los migrantes no los aseguramos ni los detenemos porque no son delincuentes, sino que los rescatamos humanamente de las manos de los traficantes” enfatizó.

El gobernador precisó que esta Fiscalía no es para castigar ni sancionar, sino para asistir y ayudar a quienes cruzan la frontera / Foto: Gobierno de Chiapas

Al destacar que en la Fiscalía de Inmigrantes se atenderá todo lo que corresponde a la prevención, investigación, persecución de los delitos y sanción contra aquellos que dañen la integridad y seguridad de la población migrante, Escandón Cadenas aplaudió que con este tipo de acciones se siga recuperando la confianza de la sociedad en sus instituciones, pues ahora, a través de las Mesas de Seguridad, todas las autoridades están integradas en la búsqueda del bien común.

En ese marco, resaltó la rehabilitación de lo que fue el Internado 11 para habilitarlo como la Estancia Educativa Temporal para Niñas y Niños en Movilidad, en este municipio, como parte de las acciones que esta administración realiza para atender de forma integral a la niñez migrante, en lo que sus madres y padres regularizan su situación legal para seguir avanzando en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

El fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, expuso que, debido a que la atención al fenómeno migratorio es una prioridad para los gobierno de México y de Chiapas, se consolida esta acción, con el propósito de garantizar un tránsito seguro y ordenado, y con respeto a los derechos humanos.

Detalló que este edificio de la Fiscalía de Inmigrantes cuenta con instalaciones adecuadas y dignas para que las y los servidores públicos realicen de mejor manera su trabajo en beneficio de la sociedad, y que los resultados serán de manera oportuna y con eficiencia para una procuración de justicia ágil y eficiente.

Finalmente, la alcaldesa interina de Tapachula, Gladiola Soto Soto, reconoció la voluntad política del gobernador Rutilio Escandón por impulsar este tipo de obras que brindarán una mejor atención a las y los migrantes, y que representa una oportunidad para mantener la paz y la tranquilidad, sin importar la nacionalidad de las personas que serán beneficiadas.

Estuvieron presentes: por parte del Congreso del Estado, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Sonia Catalina Álvarez; la diputada local Elizabeth Escobedo Morales y el diputado local Efrén Espinosa Gordillo; los representantes de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Miguel Ángel Méndez Morales y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Alfredo Ruanova Ortega; el fiscal de Inmigrantes, José de Jesús Gordillo Martínez y el empresario Fernando Rodas Alonso.