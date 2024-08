Inauguran pavimentación de calles en Chiapilla

En el municipio de Chiapilla, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico de calles en la colonia Lázaro Cárdenas, donde constató que esta infraestructura vial se rehabilitó de forma integral, para que luzca en condiciones óptimas, facilitando la comercialización y que el tránsito sea seguro, rápido, eficiente e iluminado.

Acompañado de las familias beneficiadas, el mandatario recorrió parte de esta importante vialidad, la cual, dijo, se construyó desde lo profundo, porque se rehabilitaron los drenes pluvial y sanitario y la tubería de agua potable; además, se realizaron banquetas y guarniciones, la instalación de alumbrado, entre otras acciones que abonarán a la seguridad, a la movilidad social y económica, así como a la convivencia fraternal de las y los habitantes.

“Lázaro Cárdenas es una comunidad de lucha y de trabajo, integrada por gente buena que siempre está pensando en el bienestar del pueblo. Por eso, me da gusto constatar que esta calle no sólo quedó muy bien construida, sino que se modernizó el drenaje pluvial y el agua potable para que puedan transitar con toda la confianza y con la garantía de que no solamente va a durar, sino que dará estabilidad y seguridad al pueblo”, enfatizó.

Finalmente, Escandón Cadenas refrendó su compromiso de seguir sumando esfuerzos y recursos para impulsar obras de alto impacto social para darle un nuevo rostro a las localidades, y garantizar una movilidad segura y digna a la gente. Por ello, pidió a las y los habitantes de Lázaro Cárdenas que cuiden y mantengan limpia y en buen estado esta vialidad, porque es patrimonio del pueblo.

En su participación, el alcalde de Chiapilla, Valdemar Flores López, reconoció el respaldo del gobierno de Rutilio Escandón y expresó su alegría y satisfacción por esta obra de infraestructura de más de 800 metros lineales, la cual permitirá fortalecer la comunicación y el tránsito peatonal y vehicular. Reiteró la voluntad de seguir sumando esfuerzos para impulsar más acciones que favorezcan al progreso de este municipio.