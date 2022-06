Inauguran reconversión del Centro de Salud Urbano en Reforma

Al inaugurar la reconversión del Centro de Salud Urbano Reforma, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó su satisfacción al constatar que, luego de 30 años sin que se le diera atención, ahora quedó funcional y moderno, para servir al pueblo de Reforma tal y como se merece.

Después de recorrer estas instalaciones renovadas, el mandatario reconoció el esfuerzo de las y los trabajadores de la salud que prestan sus servicios en este municipio, especialmente a quienes integran los Equipos Gerenciales, quienes vigilan que en las unidades exista personal médico, material de curación, medicamentos e infraestructura adecuada.

“Yo siempre he dicho que primero la salud y que no importa cuánto se tenga que invertir, no vamos a dejar ninguna clínica u hospital sin tenerlo en forma adecuada, porque es la manera de ayudar al pueblo, de hacerle justicia y cumplirle el derecho humano a la salud de las chiapanecas y los chiapanecos”, dijo al apuntar que próximamente se inaugurará la reconversión del Hospital General y de tres clínicas en comunidades de Reforma.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó su satisfacción al constatar que, luego de 30 años sin que se le diera atención, ahora el centro de salud quedó funcional y moderno / Foto: Gobierno de Chiapas

En tanto, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos explicó que, luego de varias décadas de funciones, hoy se renueva este Centro de Salud; además, se está reconvirtiendo el Hospital General. Agregó que en un plazo no mayor a tres meses, se inaugurarán tres áreas de Terapia Intensiva en los hospitales de Reforma, Pichucalco y Palenque, pues dicha atención no existía en esta región del estado.

El director del Centro de Salud, Pedro Alegría Madrigal, refrendó el compromiso de utilizar estas instalaciones para dar atención de calidad y calidez al pueblo. A su vez, Natali Mazariegos Ruiz, integrante del Equipo Gerencial de esta zona, manifestó que les anima ver unidades que estuvieron abandonadas y deterioradas, hoy transformadas y reconvertidas en espacios dignos y equipados con el esfuerzo federal, estatal y municipal.

Finalmente, la presidenta municipal de Reforma, Yesenia Judith Martínez Dantori, ponderó el que ahora este Centro de Salud sea un espacio digno a la altura de muchos hospitales; agradeció que no solo en la cabecera municipal se realice este tipo de obras, pues también se están reconvirtiendo los Centros de Salud de las rancherías Macayo II Sección, Macayo III Sección y Gamboa, que cuenta con más de mil habitantes.

Es preciso mencionar que este Centro de Salud Urbano otorga los servicios de: consulta externa, psicología, odontología, citología, servicios amigables, estimulación temprana, SAIH-tuberculosis, curaciones, nutrición, medicina preventiva, promoción a la salud, laboratorio, rayos X y farmacia; además tiene áreas de usos múltiples y administrativas.