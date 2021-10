Incorporación de 18 años al RFC podría tener más beneficios que perjuicios: Soriano

La presidenta de la asociación civil Promoción de Igualdad de Género y Desarrollo, la abogada Alejandra Soriano Ruiz, consideró que el grabar a los mayores de 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en la miscelánea del 2021 como lo propone la Cámara de Diputados no significará una carga económica para las y los jóvenes.

Lo que hace falta ahora es información adecuada que debe proveer la Cámara de Diputados sobre la propuesta, lo que se busca es que no haya fraude utilizando a las juventudes, que no se utilicen sus identidades para acciones ilícitas, no significa que van a pagar impuestos, sin embargo, hay que tener mayor claridad en el planteamiento y en los fines, añadió la empresaria.





Lee también: Solicita PRI apertura a la iniciativa privada en la reforma eléctrica





Si los jóvenes no tienen una actividad económica no van a pagar impuestos, quienes formen parte de la población económicamente activa o generen ingresos a través de empresas, seguramente que formarán parte del sector que abona a la economía del país, mientras no esté ligada con una actividad no estarán sujetos al pago de impuestos, pero es obvio que todos requerimos de mayor información sobre todo el paquete fiscal y hacendario, aclaró.

Uno de los argumentos en la propuesta es que a los mayores de 18 años se les facilitará en las instituciones de educación superior las firmas, los procesos para expedición de títulos y cédulas profesionales, si es así, seguramente se estarán generando condiciones para abatir el rezago en la expedición de estos documentos a favor de muchos egresados, seguramente pasamos a formar parte de la base de datos de los contribuyentes, añadió Soriano Ruiz.

Tiene más acciones positivas que negativas, sobre todo, evitar que se generen fraudes, además va a beneficiar al Estado mexicano al mayor control fiscal y aportará para la evasión de impuestos y evitar el robo de identidad de las juventudes, los grandes empresarios no podrán evadirse a través del registro de sus hijos de 18 años, apuntó.