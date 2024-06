Tuxtla Gutiérrez recuerda 29 de julio; la incursión armada de los mapachistas

El cronista de Tuxtla Gutiérrez Jorge Alejandro Sánchez Flores, dio a conocer que el 29 de julio próximo se recuerda un acontecimiento bélico de 1917 en la historia de Tuxtla Gutiérrez, cuando el movimiento armado mapachistas, integrado por unos 500 combatientes, ingresaron a la ciudad para hacer frente a los enviados de Venustiano Carranza, para así defender sus ranchos que estaban amenazados por el gobierno federal.

Este acontecimiento no está en las efemérides de Chiapas, ni de México, el Estado Mexicano no lo conmemora, más bien es un sector del pueblo que lo recuerda precisamente porque se trata de una acción armada en contra acciones de gobierno que ponían en riesgo a la propiedad privada y favorecía a los campesinos, que es la que defendía el movimiento armado mapachista.

En busca de defender sus ranchos los mapachistas se levantaron en armas / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Explicó que el próximo 29 de julio se recuerda en Chiapas la entrada del grupo armado mapachistas a Tuxtla Gutiérrez, la capital fue atacada por ese grupo armado desde muy temprano cuando ingresaron por la colonia Cerro Hueco, en el año de 1917, aproximadamente unos 500 soldados de tropa, no había guardia del gobierno de Venustiano Carranza en ese momento, los mapaches se enteran por espías de que la ciudad estaba sola e ingresan violentamente.

Reiteró en entrevista que el 29 de julio es una fecha que recuerda el acontecimiento bélico en contra de Tuxtla Gutiérrez o de hubo quema de casas particulares, edificios públicos casas de comercio y la biblioteca pública, entre otros inmuebles, los mapachistas se llevaron alhajas, dinero, semillas.

El movimiento armado mapachista se levanta en contra de la llegada de los carrancistas a Chiapas, no en contra de la revolución que había comenzado en 1910, los carrancistas llegan en 1914, los abuelos sabían que había un levantamiento armado en el centro y en el norte y en Chiapas no pasaba nada, acababa de pasar el traslado de poderes del estado de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez, pero no era ese el origen o la causa, sino la defensa de las tierras de los hacendados.

Con la llegada de los carrancistas en 1914 se genera el levantamiento con el pretexto de no aceptarlos en Chiapas, protegiendo a sus fincas y sus ranchos, mientras que los carrancistas llegan al mando de Jesús Agustín Castro, a quienes se unen muchos chiapanecos y que al ser rechazados comienza la confrontación que dejó muchos muertos, indicó Sánchez Flores.

Explicó que con la llegada de los carrancistas cesan a todos los funcionarios de gobierno y toman el mando en los tres poderes del estado, pero empiezan los decretos en favor del obrero, las horas de trabajo, los beneficios para los agricultores con lo que no estuvieron de acuerdo los finqueros y los rancheros de la época por las nuevas disposiciones, las nuevas leyes, que genera el levantamiento armado.

Para proteger sus ranchos se levantan en armas y empieza la confrontación que duró de 1914 a 1920, por lo que está fecha no se conmemora, se recuerda ese acontecimiento que dejó muchas pérdidas de vidas, antes de esa fecha, un mes antes aproximadamente ya habían entrado a Tuxtla Gutiérrez los mapachistas para quemar el antiguo Palacio de Gobierno donde se quemaron documentos de los abuelos, documentos agrarios y de actos registrales como actas de nacimiento, en defensa de intereses que se sentían amenazados.

