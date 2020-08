Indígenas, sin acceso a examen virtual por carencias

El Centro de Derechos Humanos Ku'untik, con sede en San Cristóbal de Las Casas, comparte la postura de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe "Jacinto Canek", en el municipio de Zinacantán, en el sentido de que no es posible realizar examen virtual cuando los pueblos indígenas no cuentan con internet y computadores, a veces ni siquiera con servicios públicos, por lo que el planteamiento a la secretaria de Educación del gobierno del estado, Rosa Aidé Domínguez Ochoa y al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para que en este tiempo de pandemia por el SARS Cov2 (Covid 19) y contingencia sanitaria, las alternativas de acceso a la educación no sean discriminatorias.

El director Diego Cadenas Gordillo, reportó que la autoridad educativa de Chiapas pretende realizar el examen de selección de manera virtual, justificandose en la pandemia del coronavirus sin dejar una alternativa de solución, aún sabiendo que como jóvenes estudiantes de pueblos indígenas no cuentan con los suficientes materiales y recursos para llevar a cabo dicha modalidad.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Está determinación es contraria a las afirmaciones del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, que ha sostenido que no todo se puede hacer en línea, que en el examen de admisión para nuevo ingreso es necesario convocar y salir en función de presentar el examen ya que no todos los jóvenes cuentan con las mismas posibilidades.

La organización no gubernamental de defensa de derechos humanos está a favor del reclamo de los jóvenes que rechazan en su totalidad el examen de manera virtual, ya que no se puede estandarizar un examen de lengua oral y escrita, no se estarían respetando las distinciones de cada uno de los pueblos originarios de Chiapas.









En ese sentido, el planteamiento es que en pleno respeto a los derechos humanos, la evaluación sea presencial no virtual, para darle formalidad a la selección de aspirantes para el ciclo 2020-2021, ya que más de 300 aspirantes son de diferentes comunidades indígenas hablantes de diferentes lenguas de las doce reconocidas en la Constitución Política del Estado de Chiapas, obviamente con sus respectivas variantes, de lo contrario se estaría cometiendo un acto de discriminación hacia los pueblos originarios del estado.

Refiere los estudiantes que durante 20 años esta institución de educación superior aglutina a jóvenes hombres y mujeres provenientes de diversas comunidades indígenas con la finalidad de formar a docentes en educación primaria y secundaria con una conciencia étnica y responsabilidad social.





Foto: Captura de pantalla | Escuela Normal "Jacinto Canek"





Cada año durante su proceso de selección ha aplicado dos tipos de evaluación, una de lengua indígena en forma oral y escrita, y una segunda de conocimiento general, mediante este proceso es como se obtienen los porcentajes para que el aspirante pueda ser aceptado en la institución de educación superior, con la finalidad de buscar la equidad, el respeto a la identidad cultural, costumbres, formas de habla y escritura.