INE aprueba la baja de 183 casillas en municipios de Chiapas

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló los cambios en el listado de ubicación de casillas aprobados por los Consejos Distritales Electorales por no haber condiciones de seguridad, dando de baja a 183 casillas, 80 en Venustiano Carranza, 70 en Oxchuc, 16 en Honduras de la Sierra, 12 en Tila, 4 en Ixhuatán y 1 en Pantelhó, para las elecciones del 6 de junio próximo.

El consejero presidente Arturo De León Loredo, explicó durante la sesión ordinaria, que se esperó hasta el último momento para generar las condiciones favorables para la instalación de casillas y garantizar el derecho al voto de la población pero no fue posible y ante este escenario no es posible poner en riesgo a los participantes de los procesos electorales concurrentes, federal y local.





Precisó que en Oxchuc habrá en su momento elección de su ayuntamiento por usos y costumbres pero las comunidades no permitieron la instalación de casillas para la elección de diputaciones federal y local, en Venustiano Carranza el rechazo es en todo el municipio, al igual que en Honduras de la Sierra que se dio en dos momentos, primero las comunidades no perimieron 8 casillas y luego el total que serían 16, una vez que las autoridades correspondientes informaron que no hay condiciones de seguridad.

De León Loredo abundó que esta decisión que se ha tomado en los Consejos Distritales es con responsabilidad dadas las circunstancias probadas, toda vez que se esperó hasta el último momento hubo la intención y la acción de la instalación de estas mesas directivas de casillas donde los funcionarios ya tenían los nombramientos, la determinación impacta en derechos de personas que no podrán votar.





#EleccionesMX|| Mañana a las 11 hrs, el Consejo Local del #INEChiapas, sesionará de manera extraordinaria para informar sobre las modificaciones al listado de ubicación de casillas aprobado por los consejos distritales.

📲💻 Conéctate a https://t.co/mlQba8KiUh

04 JUN - 11 hrs 👇 pic.twitter.com/OhfqMCRYec — INE Chiapas (@INE_Chiapas) June 4, 2021





Mencionó que en el caso de Venustiano Carranza y Honduras de la Sierra, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Congreso del Estado deberán tomar las decisiones que corresponda en términos de la legalidad para garantizar en otro momento el ejercicio democrático con todas las garantías o la toma de decisiones de quien gobierna ambos territorios.

En Honduras de la Sierra sería la primera vez que se pretendía elegir autoridades constitucionales, la que funge actualmente es Concejo Municipal debido a que el municipio es de reciente creación, las comunidades demandan pertenecer al anterior municipio Siltepec.





Foto: OEM





No es el caso de Tila, de Pantelhó e Ixhuatán donde solamente es una parte de los municipios y las casillas correspondientes, con esta modificación del listado de casillas electorales, del universo que se tenía de 6 mil 652 casillas del proyecto original para las elecciones del 6 de junio se estarían instalando 6 mil 469 con 58 mil 221 funcionarios de mesas directivas de casillas.

La consejera electoral del INE en Chiapas, Blanca Estela Angel Arroyo, lamentó la falta de seguridad en estos municipios que obligan a dar de baja a ese universo de casillas para la jornada electoral y expone que la prioridad es proteger la integridad de las personas que estarían participando en esas regiones en los comicios del 6 de junio, no se trata de asumir riesgos, ni incurrir en una mayor violencia.