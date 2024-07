INE instala Consejo Local y tres distritales para seguimiento al proceso electoral extraordinario

El próximo viernes 19 de julio se instalará el Consejo Local y tres distritales, el 2 de Bochil, el 8 de Comitán de Domínguez y el 10 de Villaflores, del Instituto Nacional Electoral (INE) para dar seguimiento a la elección extraordinaria de miembros de ayuntamiento de los municipios de Pantelhó, Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal, para la jornada electoral del 25 de agosto, confirmó la Vocal de la Junta Local Ejecutiva en Chiapas, Claudia Rodriguez Sánchez.

Explicó que en los dos primeros, Pantelhó y Chicomuselo el INE poe las cuestiones importantes en el proceso electoral ordinario 2023-2024 no logró concluir los trabajos de capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casillas, ni la entrega de paquetes electorales para las elecciones del 2 de junio que no se llevaron a cabo, mientras que en Capitán Luis Ángel Vidal, hubo robo de paquetes electorales y no hubo elementos para realizar el cómputo de la elección de miembros de ayuntamiento.

Se busca seguridad en cuanto se realice el trabajo del proceso electoral / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

La funcionaría electoral abundó que los consejos distritales electorales federales serán los que aprueben el 19 de julio y la contratación a partir del 20 de julio los capacitadores, asistentes y supervisores electorales, para que puedan ingresar siempre y cuando haya las condiciones de seguridad lo permitan y podamos hacer los trabajos correspondientes para la integración de las casillas, capacitarlos, entregar nombramientos, hacer simulacros, entregar los paquetes electorales, en este caso no habrá nueva insaculadas de ciudadanos para integrar mesas de casillas, será el mismo número de población insaculada para las ordinarias.

En los primeros días de agosto se deberá tener la identificación y nombramiento de los funcionarios de casillas, los tiempos son cortos, se habrá de realizar en la primera quincena de agosto de los recorridos para identificar los lugares para ubicar casillas, verificación de requisitos, a cargo de los consejos distritales electorales federales, regresaremos malos lugares que se habían propuesto para el proceso electoral ordinario para ver si nos aceptan, veremos si hay disposición y si no fuera vamos a identificar los lugares, los consejos distritales electorales federales son los mismos del proceso electoral ordinario 2023-2024.

Rodriguez Sánchez abundó en entrevista que se proyecta instalar 45 casillas en Chicomuselo en 17 secciones electorales, 28 casillas en Pantelhó en 8 secciones y seis casillas en Capital Luis Ángel Vidal con 2 secciones electorales con un total de 79 casillas y una población electoral en los tres municipios de 41 mil 616, la misma lista nominal del 2 de junio.

Dijo que se trabaja con la Mesa de Seguridad para generar las condiciones de seguridad para que podamos realizar nuestros trabajos, se ha pedido que desde el momento en que salgamos a campo tengamos el acompañamiento de las fuerzas de seguridad, para generar las condiciones, sobre todo en Pantelhó donde hay dos grupos que en su momento manifestaron que no querían elecciones y otros que si quería elecciones, en materia de seguridad hay buena disposición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, para que nos apoyen en el proceso electoral extraordinario, vamos a firmar convenio con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para que nos garanticen la seguridad.

Será una elección apresurada pero hay el compromiso de las fuerzas federales y estatales de estar presentes desde ya, el compromiso es que estarán atentos a nuestros trabajos, el éxito depende de que la ciudadanía participe, que haya condiciones para que podamos ingresar a los tres municipios para hacer nuestros trabajos, que los partidos políticos abonen a la civilidad, que asuman la responsabilidad que les corresponde en el marco de legalidad, que sus candidatos y candidatas se apeguen a la legalidad para una elección pacífica y que la ciudadanía de los tres municipios participe de manera libre, que pueda acudir a votar.

Pedimos que si no vamos a los funcionarios de casillas que acepten, serán siete por cada mesa directiva, cuatro propietarios y tres suplentes, un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, se necesitan 28 capacitadores asistentes electorales y 8 supervisores electorales, indicó la Vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE en Chiapas. Lo que deseamos es que haya las condiciones necesarias para poder realizar las elecciones, que cada quien hagamos lo que nos toca hacer, atendiendo los contextos de cada uno de los tres municipios para que la ciudadanía elija a sus autoridades por su voto directo y que estás asuman el cargo el 1 de octubre de este año.

