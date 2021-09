INE respetará la postura del Congreso de la Unión acerca de los OPLES

El Instituto Nacional Electoral será respetuoso del debate que pudiera generarse en el Congreso de la Unión sobre el futuro del organismo electoral, cómo de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES), a nosotros nos toca solamente aplicar la legislación, sin embargo el INE ha cumplido a México, afirmó el Vocal de la Junta Local Ejecutiva en Chiapas, Arturo De León Loredo.

"Si le preguntan al INE si debe desaparecer responderíamos que no, si debe cambiar si estructura, no somos nosotros los que tomamos esas decisiones, lo que nos toca ser es operativos y aplicar las leyes electorales tales que crea el poder legislativo federal, ha cumplido con una función estratégica en México y habrá que fortalecerlo", enfatizó en entrevista.





Sobre lo que les corresponde hacer a los diputados federales que han tomado posesión en la Cámara de Diputados el INE no les tiene que decir qué, ellos saben de sus obligaciones y responsabilidades Constitucionales la que han adquirido durante la campaña política que los llevó a ganar las elecciones del 6 de junio, tienen que estar a la altura de las exigencias de las exigencias de los y las mexicanas, añadió.

La alternancia en los puestos de elección es resultado del sistema electoral del país, la asignación de las 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, de las que Chiapas aporta en esta ocasión 17 diputaciones, 13 de mayoría y 4 plurinominales dan cuenta de la eficacia del sistema que hay que fortalecer para bien del país y de cada entidad federativa, añadió De León Loredo.





Por su parte, el Delegado del INEChiapas, Arturo De León, informó que después de un año de labores intensas por el Proceso Electoral y la Consulta Popular, el personal tendrá un período vacacional del 6 al 20/Sep; pero la atención a la ciudadanía en los módulos no se suspende. pic.twitter.com/8MpBbgjSgE — INE Chiapas (@INE_Chiapas) September 1, 2021





Este sistema se ha venido fortaleciendo desde 1988, este modelo ha ido mostrando para que la pluralidad de opinión llegue a la Cámara de Diputados, la desaparición de las 200 de representación proporcional o plurinominales no va a fortalecer la democracia, el sistema ha mostrado que genera la pluralidad e inclusión, el que gana las mayorías gana lo que le corresponde pero la minorías que no ganan pueden tener representación, explicó.

No es válido descalificar al INE como una institución cara, de cada cien pesos que se gastan en el país, para el proceso electoral se gastan 22 centavos en un sistema electoral con más de 130 millones de habitantes, mientras que la permanencia o no de los OPLES tampoco dependen de nosotros, sino de la Cámara de Diputados, pero la justificación económica no es un buen razonamiento porque aportan estabilidad social y política, añadió.