Inédito el proceso electoral 2021

El proceso electoral 2021 será inédito, se acotan los tiempos de cada una de las etapas, el financiamiento público para los partidos políticos y habrá un desfase de cuatro meses entre el proceso federal que iniciará en septiembre de este año, respecto del local a partir del 15 de enero, lo que no cambia es el día de la jornada electoral, será el 6 de junio del 2021.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ha intensificado la campaña de información sobre la paridad de género, de los 124 ayuntamientos, 62 planillas deberán ser encabezadas por mujeres y 62 por varones, responsabilidad de los nueve partidos políticos contendientes, pero debe permear en la sociedad para que no sean manipuladas las mujeres.

Mientras tanto, de las 24 fórmulas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, la mitad deben ser encabezadas por mujeres y la mitad por varones, de las 16 fórmulas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, el listado la encabezan mujeres.

















Este escenario está determinado con claridad en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, sin embargo, quienes deben hacer conciencia sobre la importancia de participación y del ejercicio de sus derechos son las mujeres, no deben tener miedo, en unidad hay que vencer las barreras y exigir las garantías para la participación plena en la vida política, enfatizó Mercedes León Hernández, representante del partido Chiapas Unido ante el IEPC.

Tras las elecciones del 1 de julio del 2018 hay mujeres que ganaron elecciones, pero no ejercen el cargo, han permitido que varones ejerzan el poder, lamentablemente hay sentencias de los tribunales electorales federal y local a favor de las mujeres y no se cumplen, ejemplo de ello em San Juan Cancuc, la síndica electa Martha López Sántiz, no toma posesión desde el 1 de octubre del 2018.









Local El INE en Chiapas realiza estudios para casillas extraordinarias









El calendario se mueve para su inicio de octubre de este año a enero del 2021, debido a la pandemia del coronavirus (Covid 19), pero no es impedimento para que las mujeres participen, deben reconocer la urgencia de su participación, que no tengan miedo, pero entender que quienes ganen una elección deben ejercer el cargo.

La instalación de los 124 consejos municipales electorales y los 24 consejos distritales electorales del IEPC se mueve del 15 de diciembre al 1 de marzo, pero tampoco es impedimento para empoderar a las mujeres, tienen que hacer una planeación, programación y desarrollo de las elecciones ejemplares.

También tienen la responsabilidad de distribuir la papelería electoral antes de las elecciones, pero posterior a ella la recepción y el resguardo de la paquetería electoral, realizar el cómputo de las elecciones municipales y distritales, calificar las elecciones, la entrega de la constancia de mayoría a los ganadores, pero no es pretexto para no cumplir.

La representante de Nueva Alianza Chiapas ante el IEPC, Guadalupe Moguel González, expone que desde ahora todos los actores políticos tenemos la obligación de contribuir a la legalidad, a la gobernabilidad y a evitar problemas políticos y sociales, no debe anularse elecciones por violencia como en el 2018.









Estamos obligados desde ahora a revisar los escenarios actuales previos al inicio del proceso electoral, tenemos que apostarle a la legalidad y al Estado de Derecho, y garantizar la presencia de las mujeres compitiendo en los diversos cargos de elección.









El impacto de la reforma a la Constitución local y a la ley electoral por el Congreso del Estado será en la logística, no afecta los derechos de los partidos políticos, ni en las aspiraciones de los ciudadanos, la aspiración es que haya elecciones ejemplares, con muchas mujeres en la competencia.

/TG