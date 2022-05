INFONAVIT no aumentará la tasa de interes en créditos: Rocío Terán

** Asimismo, 22 mil 807 trabajadores pueden acceder a un crédito para la compra de un terreno





El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no aumentará las tasas de interés de sus productos de crédito en lo que resta de la presente administración, los créditos que otorgue seguirán manteniendo las tasas de interés más bajas del mercado hipotecario, en un rango de 1.91 por ciento a 10.45 por ciento, dependiendo del nivel salarial de sus acreditadas y acreditados y beneficiando a las y los trabajadores que perciben menores ingresos, esto permitirá que las familias que obtengan un crédito no se vean impactadas por una presión adicional en pagos mensuales destinados al pago de hipotecas, y coadyuvará a que las expectativas de pago mensual futuro no incrementen.





El Infonavit no aumentará las tasas de interés de sus productos de crédito en lo que resta de la presente administración / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La delegada Rocío Terán Cruz, explicó que se fijó este nivel de tasas de interés desde mediados de 2021, con el lanzamiento del Nuevo Esquema de Crédito en Pesos mismo que se mantendrá hasta concluir el sexenio en 2024, a la vez determinó en enero pasado que el incremento en los créditos denominados en Veces Salario Mínimo para este 2022 fuera menor al aumento salarial del 22 por ciento y la Unidad de Medida y Actualización del 7.3 por ciento.





Puedes leer también: Infonavit lanza nuevos paquetes y servicios a derechohabientes ¿Los conoces?





En Chiapas 83 mil 330 trabajadores ya cumplen con la puntuación para acceder a un crédito hipotecario para vivienda y 22 mil 807 trabajadores pueden acceder a un crédito inmediato para la compra de un terreno para la construcción de casa, mientras que los ya acreditados suman 62 mil trabajadores.





Para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Se aprobó un mecanismo de ajuste para este 2022 a través del cual se aplicó un incremento de sólo 4.99 por ciento a las mensualidades y saldos de los financiamientos originados en Veces Salarios Mínimos, evitando así la repercusión de la inflación, para otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio.

A la vez, presentó la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida para que las personas elegibles pueda solicitar la conversión de su financiamiento denominado en Veces Salario Mínimo a pesos, se eliminó las restricciones de acceso a Responsabilidad Compartida ligadas al saldo de la deuda, la antigüedad del crédito, la edad del acreditado, el número de meses sin pago, el monto original del financiamiento y su estatus contable.

Se presentó la nueva Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida para que los trabajadores puedan convertir su crédito de Veces Salario Mínimo a pesos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Terán Cruz expuso que las personas que actualmente tienen un crédito en Veces Salarios Mínimos puedan convertir su financiamiento a pesos y acceder a una tasa de interés anual fija de entre 1 por ciento y 10.45 por ciento, las mensualidades y saldos permanecerán fijos durante todo el plazo del crédito y dejarán de sufrir incrementos anuales en línea con el aumento al salario o la Unidad de Mixta Infonavit (UMI), el programa será permanente.

El pasado 9 de mayo se presentó la nueva Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida para que los trabajadores puedan convertir su crédito de Veces Salario Mínimo a pesos, sin necesidad de intermediarios o ‘coyotes’ y de forma fácil y sencilla a través de la página de la institución Mi Cuenta INFONAVIT sólo con su usuario y contraseña pueden realizar trámites, acceder a reestructuras y precalificarse.