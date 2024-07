Inician campaña "Closet Solidario" en beneficio de mujeres prisioneras

Tuxtla Gutiérrez.- La Fundación Unidas Por la Sangre ha iniciado una campaña llamada "Closet Solidario" la cual será una recolección de ropa que posteriormente será puesta a la venta para poder adquirir productos de higiene y limpieza para mujeres que se encuentran en prisión, esto con el objetivo de brindar apoyo y dignidad a esta población vulnerable, la cual sufre la escasez de productos de higiene como lo son las toallas sanitarias.

En entrevista, la Lic. Jassive Gómez señala que con esta campaña invita a la comunidad a donar ropa en buen estado, como vestidos, camisetas, pantalones, abrigos y calzado. Una vez recolectada, la ropa será puesta a la venta en eventos organizados por la fundación. Los fondos recaudados se destinarán a la compra de productos esenciales de higiene y limpieza personal, que serán entregados directamente a las mujeres en las instituciones penitenciarias.

“La iniciativa nace porque a través de estos años que hemos trabajado con la organización, que apoyamos a mujeres que están en prisión, la sociedad civil nos ha hecho donativos de ropa que no podemos ingresar a los CERSS por protocolos. Algunos colores, como los oscuros, y ciertos materiales, como suéteres con gorros o cintas, no son permitidos. Esto nos ha dejado con varias piezas de ropa en buen estado que no sabemos cómo utilizar,” explicó Jassive Gómez, presidenta de la Fundación Unidas Por la Sangre

Lee más: Familias sufren enfermedades por falta de medicamentos y víveres en Tzanembolom

Señaló que luego de esta problemática, las integrantes de la fundación decidieron comenzar con el proyecto Closet Solidario en donde podrán reunir todo tipo de ropa pues está será puesta a la venta y así recaudar fondos con los que puedan cubrir otras necesidades básicas que tengan las mujeres dentro de los Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciadas.

"Con nuestra fundación, también hacemos otras ayudas solidarias a sectores en necesidad extrema. Donamos fuera de los hospitales y a otros sectores de pobreza extrema. Este proyecto, llamado 'Closet Solidario', pretende acopiar ropa en buen estado y limpia, que no podemos ingresar a los CERs, como vestidos de gala, de fiesta, zapatillas, etc. La gente puede traernos su donativo y posteriormente lo exhibiremos para una venta especial. Con lo recaudado, podremos adquirir artículos de higiene,” añadió Gómez.

Local Desde Venezuela a EE. UU.: Karla y su familia buscan apoyo en Tuxtla Gutiérrez

La recolección se llevará a cabo en un establecimiento ubicado en la Colonia Bienestar Social, sobre la Avenida Belisario Domínguez, entre las calles 12 de Octubre y Santa María en horario de 09:00 hasta las 17:00 horas. El establecimiento es de fachada verde y es un club de nutrición. Esta iniciativa además de beneficiar a las mujeres prisioneras, también busca darle un segundo uso a las prendas de vestir con el fin de minimizar los impactos de contaminación.

"Muchas veces tenemos cosas en casa que no utilizamos. Con esta campaña, no solo apoyamos a la sociedad civil de otros sectores de la población, que pueden adquirir estos artículos a bajo costo, sino que también cuidamos el medio ambiente al darles una segunda vida a estas prendas,” dijo Gómez.

Por último enfatizó que espera que con el apoyo de la ciudadanía se puede llegar a la meta y beneficiar así a varias mujeres que se encuentran recluidas en estos centros donde existe una escasez de productos de higiene.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️