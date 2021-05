Inicia campaña Elvira Catalina Aguiar para la presidencia de Tuxtla Gutiérrez

Elvira Catalina Aguiar Álvarez, es la única mujer candidata a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, ciudad que históricamente ha sido gobernada por hombres, excepto de 1999 al 2001 que gobernó Victoria Isabel Rincón Carrillo, por el Partido Acción Nacional (PAN).

Aguilar Álvarez ha sido postulada por el Partido del Trabajo, y en el arranque de su campaña este martes 4 de mayo expuso que la política debe de ser incluyente y participativa para todas y todos, debe estar siempre al servicio de la sociedad.

Dijo que hará una campaña de propuestas, alejados de las descalificaciones infundadas, con pleno respeto a los electores, a la sociedad en general que tiene como sus únicas aspiraciones la solución de sus grandes necesidades, así como el acceso al derecho humano al desarrollo.

Está joven candidata a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez tiene 15 años de militancia en el PT, ha demostrado vocación de servicio, lealtad a sus principios y a su militancia partidaria, esto y su capacidad de gestión y administración, son los atributos que oferta a la colectividad.

Los principales rubros en los que se enfocará desde el principio en caso de ser favorecida con el voto del electorado el primer domingo de junio venidero, es la seguridad, con estrategias específicas en cada una de las colonias de la capital, responde que no le asusta ser la única mujer que contiende en Tuxtla Gutiérrez, afirma que los hombres no le asustan.

Se enfocará, dijo, a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, jóvenes y niños, así como de los grupos históricamente vulnerados en la capital, convoca a las mujeres a participar, a decidirse, a ejercer su derecho al voto y a confiar en quienes están en las boletas electorales para construir una agenda a favor de las mujeres.

Aguiar Álvarez expuso que es de suma relevancia la participación de las mujeres en estas elecciones, ya que sin su presencia no existe tal democracia, a pesar de ser mayoría con un 52.6 por ciento de la población de Tuxtla Gutiérrez, y ser mayoría en el padrón electoral y listado nominal.





Lamentó que “las mujeres chiapanecas no sean tomadas en cuenta en su justa dimensión y por ello son invisibilizadas por los demás partidos políticos que no cuentan con una política de inclusión, que no cumplen con la formación de cuadros mujeres".

Descalifica y lamenta rotundamente la falta de inclusión y de paridad de género, así como la falta de oportunidades políticas a jóvenes y personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, en dónde además de una gran capacidad, existe un profundo arraigo y amor por Tuxtla Gutiérrez, por lo que expuso, buscará ciudadanizar la política para el bienestar común en rubros como son: salud, educación, seguridad, entre otros, con trabajo honesto e incluyente, cuidando y protegiendo a lo más importante de las y los tuxtlecos que ya deseamos y merecemos vivir mejor.