Inicia Canirac con el pie izquierdo este 2022, reportan bajas ventas

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Guillermo Acero Bustamante, reveló que el inicio de año 2022 para este sector está siendo difícil debido a que durante diciembre la población realiza el mayor gasto y para enero estos han disminuido, las empresas tienen poca demanda de servicios y la urgencia es capitalizarnos, ojalá no lleguemos al cierre porque quien lo haga podría ser definitivo.

El llamado a los 20 mil agremiados en todo el estado es que cumplamos con las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia del Covid-19, requerimos la presencia de los filtros sanitarios, los tapetes sanitizantes, la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial, eso va a ser fundamental para seguir atrayendo a los comensales, los costos de los insumos agropecuarios aumentaron pero no podemos modificar los precios porque lo que deseamos es la reactivación.





Lee también: Repuntan ventas de palaperos a comparación de los dos últimos años





De entrada tenemos que hacer frente a la pandemia con orden, con disciplina, el virus va a seguir mutando pero con prevención es posible salir adelante, en el caso de la Canirac desea mantener su planta productiva que casi 250 mil trabajadores en el estado, eso será posible en la medida en que nos mantengamos en el mercado, ha disminuido el consumo pero estamos diseñando un plan de trabajo para su lanzamiento en febrero.

El 2019 no fue bueno pero no fue tan malo, si lo fue el 2020 y para el 2021 mejoramos un poco pero la encuesta reciente entre la industria determinó que cerramos 8 por ciento abajo del 2019, la situación no está fácil, necesitamos liquides y hay muchos latentes de cierre de negocio lo que sería complicado porque si alguien lo hace podría ser casi definitivo, la situación no es fácil para el 2022 y la aspiración es mejorar las expectativas, destacó Acero Bustamante.





Canirac reveló que el inicio de año 2022 para este sector está siendo difícil debido a la cuesta de enero / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





Algunos están aumentando sus costos y el mensaje es que no lo hagan por que puede venir un aumento de otros insumos y con ello una espiral inflacionaria y no nos conviene a nadie, quienes lo hacen ya no tienen margen del punto de equilibrio, esperamos que no sea la mayoría, en teoría en el segundo semestre del año tiende a bajar la inflación, el 2019 cerramos cerca de 2 mil 500 negocios y el 2021 fue de recuperación, algunos ya están nuevamente en el mercado, precisó.

Hemos solicitado a la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado un buen financiamiento con una buena tasa de interés pero necesitamos un depósito de garantía y con ello estaríamos disminuyendo riesgo de cierre de empresas y de empleos los que cuentan con la seguridad social, el turismo más fuerte ha sido San Cristóbal de Las Casas, tenemos que reponerse todos, añadió el dirigente empresarial.





Canirac desea mantener su planta productiva que casi 250 mil trabajadores en el estado / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La población no debe dudar de llegar a los restaurantes, todo el personal ha sido vacunado contra el Covid-19, los mayores de 60 años de edad ya tienen su esquema completo, estamos esperando que se abra el refuerzo para los de 50 a 59 años de edad para seguir avanzando en la inmunización, lo mismo tiene que hacer toda la población, vacunarse, protegerse, así cuidamos la vida y la economía, juntos podemos reducir la cadena de contagio, puntualizó.