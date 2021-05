Inicia entrega de material electoral a funcionarios de casillas

El Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, inician la entrega de los paquetes electorales a las y los presidentes de las más de 6 mil 574 casillas que se instalarán en Chiapas para las elecciones concurrentes del 6 de junio, que serán atendidas por 59 mil 166 funcionarios y funcionarias de mesas directivas, no se instalarán 70 en Oxchuc y 8 en Honduras de la Sierra y se dejan se ocupar 702 ciudadanos, 9 personas por cada casilla.

Los paquetes contienen las boletas, líquido indeleble, documentación y materiales que se utilizarán el día 6 de junio, las elecciones quedará en manos de la ciudadanía, las decisiones estarán en las manos de los 3 millones 780 mil 216 electores en los 123 municipios, aunque al no instalar 70 casillas en Oxchuc no habrá votantes para diputados federales y locales, en tanto en Honduras de la Sierra al no instalarse 8 casillas en esas secciones electorales no habrá votación para miembros de ayuntamiento, diputado local y diputado federal.

Local Exigen garantizar a mujeres participación plena en proceso electoral





A cada presidenta o presidente de las mesas directivas de casilla se le entregará tres paquetes, uno de parte del INE, que corresponde a la diputación federal, y dos de parte del IEPC, el de ayuntamientos y el de diputación local, el electoral en la jornada electoral del primer domingo de junio venidero recibirá tres boletas electorales.

Los capacitadores, asistentes electorales, personal del INE y del IEPC participan de manera conjunta en este operativo de entrega del material electoral, la documentación y las boletas electorales después de que se cuenten y se reciban por el funcionariado de casilla quedarán en un sobre sellado que se abrirá el día de la jornada electoral al momento de instalar los centros de votación en las 2 mil 099 secciones electorales.

Las campañas electorales que desarrollan 14 partidos políticos concluirán el 2 de junio, todos ejercen un monto económico para estás actividades desde el 4 de mayo una suma global de 54 millones 640 mil 818 pesos con 84 centavos, mismos que serán fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral.

El municipio indígena de Oxchuc no realizará elección de ayuntamiento el 6 de junio, será por usos y costumbres en el último trimestre de este año, y para ello está en proceso de elaboración de sus estatutos para la elección de su ayuntamiento al margen de los partidos políticos que será aprobado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.