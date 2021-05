Inicia IMSS jornada de mastografías en Tuxtla Gutiérrez

En el marco de la recuperación de servicios, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas invita a las mujeres derechohabientes, que tengan de 40 y 69 años de edad, para acudir a la Unidad Móvil que cuenta con mastógrafo para realizarse la detección oportuna de cáncer de mama.

Por ahora se visitarán las diversas Unidades de Medicina Familiar (UMF) de Tuxtla Gutiérrez y municipios aledaños. Por lo que durante mayo el recorrido de la unidad móvil se programa de la siguiente manera en el mes de mayo del 17 al 21 la UMN No. 25 Tuxtla Gutiérrez y del 24 al 28 en la UMF No. 17 SCLC.

Para los meses de junio y julio se ubicará en las siguientes del 31 de mayo al 04 de julio, en la UMF No. 14 en Pujiltic; del 07 al 11 de junio en la UMF No. 18 Comitán; el 14 y 15 de junio en la UMF No. 27 Frontera Comalapa; el 17 y 18 de junio UMF No. 23 Tuxtla Gutiérrez; el 21 y 22 de junio la UMF No. 45 Palenque; el 24 y 25 de junio, la UMF No. 40 Reforma; el 28 y 29 de junio la UMF No. 44 Estación Juárez; el 01 y 02 de julio en la UMF No. 43 Pichucalco, el 05 de julio en la UMF No. 41 Malpaso y el 06 de julio la UMF No. 42 del municipio de Peñitas.