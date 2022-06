Inicia la "semana cultural de la diversidad sexual" en Chiapas

En entrevistas Maricarmen de la Encarnación Pereyra Vázquez aseguró que en Chiapas prevalece el odio contra personas de la comunidad LGBT+, menciona que existe un estigma un grave, muy peligroso y lamentó que no se ha tipificado en el Código Penal y de Procedimientos penales el crimen de odio, no se reconoce la identidad de género de las personas transexuales, las personas que viven en esta condición siguen sufriendo el oprobio, la discriminación legal y social porque el Estado Mexicano les niega la dignidad".

Dijo en entrevista que no hay acceso a la justicia para las víctimas de crímenes de odio, no hay acceso a la justicia para las mujeres transexuales, las que sufren un tipo de agresión física, verbal, o laboral, no están siendo atendidas, hay personas desaparecidas, hay denuncias en Mazatán, Cintalapa y Villaflores, sus cuerpos no han sido encontrados, los familiares no saben donde están, qué pasó con las personas.





También puedes leer: Exige comunidad LGBT+ mayor respeto por parte de las autoridades





"La chica que desapareció en Mazatán en el 2016 y a más de seis años de este acontecimiento, no se tienen reportes desde la Fiscalía General del Estado, mientras que el caso de Cintalapa es una chica que desapareció el mismo año, lo mismo un caso de una menor de Villaflores, en las mismas fechas y no se tiene conocimiento de lo que pasó con ellas, prevalece la negación del derecho a la justicia, en Villacorzo hace tres años mataron a un integrante de la comunidad LGBT y sigue impune", expuso.





Maricarmen Pereyra asegura que en Chiapas prevalece el odio contra personas de la comunidad LGBT+, debido a que no se ha tipificado en el Código Penal y de Procedimientos penales el crimen de odio / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"Exigimos que el Congreso del Estado haga su trabajo, que establezca el delito de crímenes de odio en el Código penal y de Procedimientos Penales, que reforme el Código Civil para la unión legal entre personas del mismo sexo, que se garantice el derecho al cambio de identidad, que actúe con justicia cumpliendo el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", añadió Maricarmen de la Encarnación Pereyra Vázquez.

Municipios Comunidad LGBTIQA+ sufre discriminación y homofobia de la sociedad

Por ello, dijo, este miércoles inicia la Semana Cultural de la Diversidad Sexual para fomentar sus derechos, sus artes, en homenaje al maestro Reynaldo Velázquez Zebadúa, la apertura será una conferencia sobre salud mental en el Centro Cultural Jaime Sabines en Tuxtla Gutiérrez, habrá una ponencia sobre salud mental y adicciones en la población LGBT, habrá la participación de un coro LBGT, se presentará un documento Memoria de la Comunidad LGBT, se presentará un documental sobre una chica indígena transexual.

Se abordarán temas sobre derechos, dignidad de las personas y mujeres, talleres colectivos para concienciar el cuerpo, la presentación de un chico transexual músico, un documental sobre la vida y obra del maestro Reynaldo Velázquez, se presentarán maestros y expertos que acompañan la lucha de este sector de la población, desafortunadamente desde el Congreso del Estado no se han querido reconocer, aseguró.