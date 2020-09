Inicia SMAPA contratación del servicio de agua potable en Real del Bosque

En seguimiento a las acciones de municipalización e introducción de la red de agua potable, desde este miércoles, 23 de Septiembre, la nueva sucursal del SMAPA, ubicada en el Fraccionamiento Real del Bosque, abrió sus puertas al público en general, e inició la etapa de recepción de documentación, para la contratación del servicio de agua potable en el Fraccionamiento Real del Bosque.

Al respecto, el SMAPA informó que el precio base de la contratación del servicio de agua potable para uso doméstico será de 1794 pesos, con la posibilidad de cubrir este costo en 3 pagos parciales. Es importante precisar que para cada contratación se realizará una inspección previa, para verificar el estado de la tubería de la toma de agua de la vivienda, así como si está conectada a la red de distribución del fraccionamiento, por lo que el costo puede incrementarse. En los casos de predios con uso comercial del servicio de agua, el costo de la contratación será diferente.

La Sucursal SMAPA Real del Bosque ya abrió sus puertas. Horario de atención: Lunes a viernes de 8 a 16 hrs., sábado de 8 a 13 hrs. Estamos ubicados en “Plaza Real del Bosque”, acude a la sucursal para informarte sobre el servicio de agua potable. pic.twitter.com/bwa7JTgDOI — SMAPA Tuxtla (@TuxtlaSMAPA) September 24, 2020

En este contexto, personal del Organismo Operador está realizando pruebas de funcionamiento en la red hidráulica del Fraccionamiento Real del Bosque, ya que se ha detectado algunas zonas que no están conectadas a la red interna, y para que el suministro de agua pueda llegar a las casas de estas zonas, el SMAPA necesita realizar algunas adecuaciones adicionales en la red de distribución.

Por otra parte, alertó a los vecinos del Fraccionamiento Real del Bosque, a no dejarse sorprender, ya que la contratación del servicio se realizará exclusivamente en la nueva sucursal, además de que el Sistema no está pidiendo ningún pago a través de intermediarios, ni solicitando dinero por adelantado. Comunicó que el SMAPA no mantiene alianzas con ningún grupo u organización civil.

El Organismo Operador de agua adelantó que, el próximo 5 de Octubre del presente año, arrancará formalmente la distribución de agua potable, hacia las viviendas del Fraccionamiento Real del Bosque, otorgando así solución firme a una problemática añeja.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Sobre la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Fraccionamiento Real del Bosque, el SMAPA, comentó que la infraestructura sanitaria se encuentra en la fase final de su rehabilitación, para posteriormente realizar las pruebas y estabilización correspondiente, como resultado del convenio signado en fechas pasadas, entre la constructora Homex y el Infonavit, además del apoyo del Gobierno del Estado; adicionalmente, la Comisión Nacional del Agua aportará recursos para realizar obras complementarias, a través de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica.

La nueva sucursal de SMAPA se ubica en el Boulevard Real del Bosque, entre Avenida El Roble y Boulevard Nogal, Fraccionamiento Real del Bosque; con horario de atención al público de lunes a viernes, de 8 a 16 horas y los sábados de 8 a 13 horas. Por lo que el SMAPA invitó a los habitantes de Real del Bosque a que acudan a la Sucursal para aclarar dudas sobre los requisitos para contratar el servicio de agua, así como informarse a través de las cuentas oficiales en Redes Sociales.