Iniciativa privada de Chiapas reclama seguridad: Francisco Lazos

En el inicio del segundo semestre del 2024 y en la recta final del sexenio estatal son muchos los retos donde el actual gobierno debe poner énfasis pero bastante, la aplicación del Estado de Derecho, algo que por ley lo obliga a generar la seguridad que deseamos, es su obligación a través de las autoridades correspondientes mantener el estado en calma, inclusive, al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina Armada de México, para eso les pagan, para que nos cuiden, para que cuiden a la ciudadanía, si no lo hacen, si son omisos son cómplices, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Francisco Lazos Morales.

Hemos visto en el estado de Chiapas cantidad de personas desplazadas por los conflictos sociales, sacadas de sus terrenos, obligadas y quienes no salen los han matado, lamentablemente han encontrado 19 muertos más en La Concordia, otros más, esto no para, al contrario va subiendo la estadística, no se porque razón solo cuando fueron las elecciones el 2 de junio, días antes y días después, se frenó un poco la matanza de personas, pero la verdad es que necesitamos que la autoridad le ponga énfasis en la aplicación del Estado Derecho, reiteró.

Se ha visto una gran cantidad de personas desplazadas por conflictos sociales / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En entrevista en sus oficinas, expuso que nadie ve lo difícil hasta que no le pega en la bolsa, eso lo venimos arrastrando de un tiempo para acá, debe actuar quien tiene la responsabilidad en el aspecto de seguridad, es lo que pueden quienes están produciendo, quienes están generando empleo diario, sean micros, medianas o grandes empresas, si no hay seguridad va a estar frenado su producto, lo que se debe evitar es el secuestro de vehículos, de mercancías, el robo de mercancías.

Lazos Morales cuenta que en Chiapas hay que revertir el tipo de empleo, en la actualidad el más empleador es el gobierno, pero tenemos que hacer crecer a la iniciativa privada, es la que genera seguridad social y demás prestaciones de ley, "hay que cuidar a la gallina de los huevos de oro", a las empresas que generan riqueza dándoles seguridad, protección, que trabajen el paz y el calma, hay que recuperar la paz que teníamos hace algunos años atrás, hay meses que hay trabajo, hay meses que no los hay.

Analiza el presidente de la CANACINTRA que el problema de la inseguridad no es solamente de este sexenio, vienes de sexenios atrás, ya había problemas, el gobierno debe ser coadyuvante con los empresarios para que produzcan más, es.muy complejo el acceso a un crédito bancario, quienes pueden alcanzarlo tienen complicaciones de pago por la descapitalización, por las bajas ventas, por eso el 70 por ciento de empresas que abrieron en el inicio de año al final del año están cerrando por la economía mal.

Los que estamos en la actividad económica hemos hecho grandes esfuerzos para no cerrar, hacemos ajustes, hay estancamiento económico, la economía es muy variable, y como es fin de sexenio y hubo elecciones beneficia un poquito porque hay más chamba, pero viene el año de Hidalgo en el que al terminar el sexenio se asienta todo el movimiento económico, y lo que debe atender con prioridad el nuevo gobierno después de la seguridad es la reactivación de la economía, ojalá que se concrete el desarrollo de la frontera, que haya empresas anclas, añadió Francisco Lazos.

Uno de los inconvenientes es que si con el desarrollo económico se pretende detener la migración hacia el norte del país no hay gente calificada, principalmente para la industria, no traen experiencia laboral, son diferentes la idiosincrasia, pero así como pretenden desarrollar el Soconusco a partir de Tapachula, hay que generar un desarrollo industrial en Tuxtla Gutiérrez porque hay empresas dentro de la ciudad que deben reubicarse en un parque industrial accesible que genere crecimiento económico y mejore los procesos de generación de empleos, se hará propuestas al nuevo gobierno en ese sentido, apuntó.

