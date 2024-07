Chiapas no debía tener proceso electoral local extraordinario: María Magdalena

El Instituto de Elecciones Participación Ciudadana (IEPC) inició este sábado el proceso electoral local extraordinario en los municipios de Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal, este es nuevo e inédito reto, una experiencia que marcará precedente en materia electoral, y que puede ser cuestionado por ser atípico, lamentablemente en Chiapas ya se están institucionalizando y normalizando los procesos extraordinarios, dijo la presidenta del Órgano Público Local Electoral, María Magdalena Vila Domínguez.

En su discurso añadió que los proceso electorales locales extraordinarios no es lo que queremos para Chiapas, permítanme manifestarlo de manera clara y contundente, no es satisfactorio, ni es un honor organizar elecciones extraordinarias, menos aún por las causas en las que en los últimos procesos se han decretado, por violencia, por actos de intolerancia, falta de consensos y de cultura democrática, aspectos que ponen de manifiesto que no hemos cumplido como autoridad y como sociedad lo que a cada uno nos corresponde realizar y compete.

No se busca procesos electorales extraordinarios para Chiapas

En presencia de la secretaria General de Gobierno, Cecilia Flores; de la presidenta del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez y del diputado federal por Chiapas, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, dijo la consejera electoral que es imprescindible hacer más esfuerzos para que evitar que se sigan presentando procesos extraordinarios en cada elección ordinaria, en esta ocasión solo habrá elección para renovar autoridades en tres municipios y de manera intencional lo digo, solo para tres, porque pudieron ser más, el contexto de seguridad y mapeo de riesgos así lo pronosticaba.

Vila Domínguez abundó que en los dos procesos electorales ordinarios anteriores pasamos de 10 elecciones extraordinarias en el 2018 a 6 en el 2022 y ahora a tres, no lo se si vamos avanzando, lo que si sé es que ni debemos parar hasta que estos actos se erradiquen, nunca será acepta le que sea por actos de violencia, el llamado es a las autoridades para que en estos comicios se fortalezcan y se focalicen las estrategias de seguridad, que los institutos políticos se apeguen a las reglas establecidas y que garanticen que sus militantes simpatizantes, candidatos, candidatas, precandidatas, precandidatos, se conduzcan dentro del marco de la ley.

Tengan la plena seguridad que si esto se satisface este IEPC hará lo que le compete hacer, elecciones, con altos estándares de calidad y de certeza, para este proceso electoral local extraordinario se imprimirán un total de 47 mil 832 boletas electorales para los tres municipios, en tan solo 43 días se realizarán las actividades de preparación de la jornada electoral a celebrarse el 25 de agosto, fecha en la que un total de 44 mil 616 ciudadanas y ciudadanos tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto en las urnas en 79 casillas que se instalarían para los 27 cargos que se encontrarán en esta contienda.

Por nuestra parte seguiremos aplicando la ley sin sesgos, sin cortapizas, sin filias, ni fobias, conscientes de que canali,arbel cumplimiento de las reglas es contribuir con la paz y la gobernabilidad del estado de Chiapas, la ciudadanía de Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal tengan la seguridad de que si se dan las condiciones de seguridad, condiciones sociales y políticas su voz expresada en su votos era escuchada, respetada y garantizada.

En entrevista posterior, dijo que ya están trabajando de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral para la instalación de casillas, hoy trece de julio el panorama político, social y de seguridad en Chiapas está bien, más adelante no podría decir, me acaba de confirmar la Secretaria de Gobierno, Cecilia Flores, una reunión de trabajo para el día martes.

Ante la violencia en Pantelhó y el bloqueo de caminos, dijo que sin duda tiene que haber mucho trabajo para que se den las condiciones sociales y de seguridad, contamos ya nos dijeron, con todo el apoyo de seguridad, para el seguimiento y no soltarlo, tuvimos una reunión el miércoles pasado y vamos a una nueva reunión, la propuesta es que nos estemos reuniendo una o dos veces por semana, insistió.

No podemos hablar en este momento del nivel de riesgo del proceso electoral local extraordinario, somos órgano técnico y en efecto hoy podemos trabajar pero hay que hacer el trabajo político, la Secretaría General de Gobierno tiene que generar los diálogos y los consensos, falta la solución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas de la impugnación en 29 municipios y su hubiera más nulidad de las elecciones del 2 de julio nosotros estaríamos organizando más elecciones, o en su caso el Congreso del Estado designar consejos municipales, apuntó Magdalena Vila Domínguez.

