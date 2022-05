INM orilla a migrantes a mendigar ante retraso en entrega de visas humanitarias

José "N"es un migrante de Nicaragua, de 34 años, salió de Nicaragua el 2 de abril, con 400 dólares ahora ya no tiene nada vive de la caridad de la gente y tiene coraje y dolor porque el Instituto Nacional de Migración (INM) en Tuxtla Gutiérrez ha tardado mucho para darle respuesta para la entrega de la visa humanitaria.

Dice que con el sol y las altas temperaturas ya está cambiando de piel, tienen que soportar más de 38 grados centígrados en la banqueta, en la intemperie, en cartón, unas telas colocadas cómo techo, con una caja de cereal, botellas de agua, refrescos, lonas en el piso, maletas esperan la partida, zapatos por dónde quiera, apenas logran con unas telas taparse del sol.

Su amigo Camilo "N" también de Nicaragua, de 31 años salió con 400 dólares, junto con José Daniel, ahora ya nadie tiene dinero en la bolsa, muestra un producto refresco embotellado que le regalaron con un año de caducidad, no sé vale que haya gente que no nos quiera, productos en mal estado, aunque agradecen la solidaridad de la mayoría de la gente.

Byron "N" de Nicaragua de 24 años de edad, licenciado en administración y finanzas, salió porque la dictadura del presidente Daniel Ortega Saavedra, no genera oportunidades para la gente, un guerrillero que vive en el pasado, nunca combatió, solo se dedica a hablar y no decir nada, no está con el pueblo, sin plata, se le acabó sus 300 dólares que se echó a la bolsa cuando salió de su lugar de origen el 22 de abril.

Estuvo en "prisión" en la Estación Migratoria La Mosca en Chiapa de Corzo a la orilla del río Grijalva, una semana comiendo alimentos que les causaba mucho sueño, hay quienes caían tan pronto terminaban de comer, los cocineros muy mal seres humanos, mal tratando a sus semejantes, ahora todo eso se lo llevan en el corazón aunque no generalizan dicen que hay chiapanecos buenos, sostiene.

Jorge "N" de Venezuela, de dónde salió el 8 de abril con 300 dólares y ya no tiene al igual que sus compañeros, ahora están sufriendo de tos puesto que se han mojado, les hace mal el polvo y el smog, aunque hay quienes fuman, su realidad no está fácil, les preocupa su higiene personal, no se bañan, cuando se puede lo hacen cada tres o cuatro días, en algún autolavado, en la entrada a la colonia Patria Nueva, un autolavado les presta los baños una vez a la semana.

Tienen mucha fe en Dios, no hemos llegado por plata, sí por Dios, el nos va a seguir encauzando nuestro camino, lo interrumpe su amigo José Daniel el cual no tienen iglesia o religión, "creo en Dios, en Jesús y en la virgen", con ellos seguiremos caminando, ahora esperamos la caridad y la mano en el corazón del personal del INM, sostiene.