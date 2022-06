INM vulnera derechos de ciudadana argentina, rechaza su reingreso a México

Una ciudadana de nacionalidad Argentina, recientemente ha sido vulnerada sus derechos humanos, por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), al emitirle una alerta migratoria y rechazar su reingreso a México, actualmente se encuentra por el momento en Guatemala.

Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) ha recibido una petición de ayuda desde Guatemala de María “N”, de nacionalidad Argentina con 32 años edad quien solicitó apoyo en lo que ella consideraba una situación que vulneraban sus derechos humanos al negarle el acceso a México por parte de autoridades migratorias del INM, en el punto de internación destinado al tránsito internacional de Ciudad Cuauhtémoc, Estado de Chiapas, ya que sin darle ninguna explicación rechazaron su reingreso y señalando que su nombre estaba registrado en la lista de control migratorio y estar reportado en una alerta migratoria, sin que le hayan informado sobre que “tipo de alerta migratoria”.





“La verdad no sé qué tipo de alerta sea, y yo creo que debe ser una alerta informativa porque la verdad es que yo no he cometido ninguna falta o delito en México, simplemente intuyo de que fue una cuestión de que a mí en Colombia me deportaron por pasarme los días en 2017 y me fui a México, y de México quise regresar a Colombia, porque estaba mal informada y yo pensaba que podía regresar pasando un tiempo y al final no, en 2017 entonces llegué en avión de Colombia y de México me regresaron, me negaron el ingreso y me mantuvieron incomunicada y detenida digamos en carátula de no sé qué cosa”, denunció en una carta la afectada.

El Comité de Derechos Humanos, dijo que recibió la denuncia de María “N”, donde narra que también fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 16 de agosto de 2017, le impidieron ejercer sus derechos en el aeropuerto, el cual relató los hechos; “no hice nada en México, nunca me informaron, no sé cómo puedo saberlo, necesito ayuda, la verdad es que siempre que te rechazan te hacen firmar algo, pero yo no recuerdo que me hayan informado, yo estoy en Guatemala”.

“Por lo que señalamos que las autoridades migratorias vulneraron lo que establecen los artículos 1, 14, 16 y 21 constitucionales a María “N”, así como lo que claramente señala el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Migración en donde se asienta el procedimiento sobre la segunda revisión, así como los artículos 43 y 77 de la Ley de Migración”, señala el Comité.





Digna Ochoa señala que, los hechos se infiere que la autoridad migratoria emitió una alerta migratoria y un registro vigente en las listas de control desde que se decreta su rechazo en el AICM el 16 de agosto de 2017 y se procede a su salida del país por ese mismo aeropuerto el 17 de agosto de 2017, y que permaneció vigente hasta que al ingresar a México el 26 de diciembre de 2021, en donde le iniciaron el procedimiento de segunda revisión, con el cual se debió suspender y mantener a salvo sus derechos para ingresar a México, sin embargo, al salir de México luego de los noventa días y pagar una multa por excederse algunos días por cuestión de salud, al querer reingresar a México nuevamente le negaron la entrada argumentando sin dar más explicación la existencia de una alerta migratoria vigente desde la Ciudad de México, por lo que ahora se encuentra en Guatemala sin saber qué hacer y sin conocer hasta ahora el motivo y fundamentación de la emisión de la alerta migratoria que mantiene el INM contra su persona y le niegan el ingreso a México.

Por lo que este Comité Digna Ochoa con fundamento en lo que establecen el artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; interpuso queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en representación por considerar que funcionarios del INM, como se ha expuesto, vulneraron sus Derechos Humanos garantizados en convenios internacionales de los Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración (INM), así también ha solicitado información al INM por medio de la Plataforma de Información Pública para que informe por escrito sobre sus actuaciones y diligencias, y motive y fundamente la Alerta Migratoria en agravio de los Derechos Humanos de María “N”.