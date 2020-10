Innegable beneficios del horario de verano: CIME

Una vez concluido el horario de verano en el país, el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Chiapas (CIME), destacó que a nivel técnico, dicho esquema sí presenta ciertos cambios positivos a nivel macroeconómico, aunque no tanto en las tarifas domésticas.

La presidenta del CIME Chiapas, Bárbara Adriana Rodríguez Bucio, enfatizó que este mecanismo implementado en México desde 1996, fue publicitado a la sociedad con la idea de que representaría un ahorro en los recibos de luz de los hogares y todos comenzaron a esperar tal disminución, lo cual no ha pasado.

Señaló que también existe un componente ambiental que no debe dejarse de considerar, pues los conocedores han hablado de reducciones en las emisiones contaminantes a la atmósfera, ya que el mejor aprovechamiento de la luz solar incide en una disminución de la demanda de energía eléctrica. Por lo tanto, se reduce también la utilización de combustibles fósiles y se generan menos emisiones contaminantes en las zonas donde se ubican las centrales termoeléctricas.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Subrayó que en este escenario, el impulso a las energías limpias debe ser vital, comenzando con el gobierno federal a partir de políticas públicas definidas y de impulso al desarrollo en este tenor, así como entre los organismos expertos en el tema, tales como el CIME, desde donde se impulsa información hacia toda la sociedad.

Por su parte, Diana Alejandra Juan Jiménez, de la Coordinación de Energías Limpias del CIME, explicó que la energía eléctrica no puede ser almacenada, por lo que es generada al mismo tiempo que se le necesita, ello ocasiona que las turbinas y generadores trabajen a su máxima capacidad en ciertos “horarios punta”, en donde es más probable que en los hogares o trabajos, se tengan encendidos focos, televisores, productos de cocina, computadoras, entre otros.

Te puede interesar: Aumento a internet y celular golpe a economía familiar: Coparmex





En este caso, el horario de verano lo que hace es permitir una redistribución de los “horarios punta o pico”, ya que, si bien los focos que no se encienden en la tarde, sí se encienden por la mañana, se requieren menos plantas de generación para abastecer la demanda vespertina y ello representa un ahorro, no para el consumidor, cuyo recibo seguirá llegando igual (aunque si no hubiera ese horario, la tarifa en verano llegaría ligeramente más alta, es decir, su ausencia sí impactaría), sino en la macroeconomía y que puede utilizarse en aspectos tales como capacitación, mantenimiento de los sistemas o de la infraestructura, entre otros.