¿Turismo en Chiapas en peligro? Inseguridad afecta llegada de visitantes

La presidenta de la Asociación Mexicana de Tours Operadores en Chiapas, Maricarmen Ponce Robles, afirmó que la complicada situación de inseguridad ha disminuido la afluencia de turistas. "Los pocos que están llegando los llevamos a lugares donde no hay conflicto ni peligro. Siguen llegando a San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Lagos de Montebello, Palenque y el Cañón del Sumidero. Evitamos los tramos peligrosos y no transitamos las carreteras inseguras. El tránsito tiene que ser durante el día, siempre siguiendo las medidas de seguridad necesarias para nuestros visitantes", explicó.

Ponce Robles detalló que no llevan turistas a la Frontera, la Sierra ni la Selva debido a la inseguridad, lo cual se refleja en una merma de visitantes. "En esta temporada, estamos a un 40 por ciento de la oferta instalada en el estado. Las empresas piden a los gobiernos que tomen cartas en el tema de la seguridad, que es lo más importante. Si no hay seguridad, no estaremos bien. Debe haber seguridad", reiteró la empresaria.

La presidenta señaló que han solicitado seguridad a través de comunicados y peticiones al gobernador y diferentes instancias, pero la situación sigue igual o peor en materia de inseguridad. "Las empresas operan en destinos y lugares seguros. En Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores hay mucho que ofrecer para el turismo. El turista no pide playa; cuando quiere este tipo de destino, va a Huatulco, Cancún o la Riviera Maya. Los que llegan quieren conocer Chiapas".

Turista visitando la capital chiapaneca / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

Ponce Robles explicó que los turistas nacionales y extranjeros piden cotizaciones de acuerdo a su presupuesto y tiempo, y las agencias les arman paquetes. "Las agencias deben estar certificadas y contar con el Registro Nacional de Turismo (RNT). Hay que tener cuidado con los paquetes de muy bajo precio, ya que pueden no ser reales. Es importante hacer otras cotizaciones en diferentes agencias para verificar los precios y evitar fraudes", precisó.

La promoción turística siempre se ha hecho, pero la inseguridad es lo que merma y genera temor en los turistas de venir a Chiapas. "La afluencia es del 40 por ciento. El verano solía ser una temporada alta, pero ahora está muy bajo. Semana Santa y diciembre son los mejores momentos para el sector, pero en este momento está bajo. Tenemos que seguir insistiendo en la promoción; Chiapas lo tiene todo en un mismo estado", reiteró Ponce Robles.

El impacto económico de forma negativa por esta ola de violencia en relación al turismo es creciente / Foto: Archivo

La presidenta expresó su esperanza de que con el próximo gobernador, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, quien tomará posesión el 8 de diciembre de este año, mejoren las cosas. "En Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores hay mucho que ofrecer. Deseamos que los turistas pernocten más noches. Tenemos mucho producto turístico, pero hace falta seguridad y que las carreteras estén en buen estado", insistió.

Ponce Robles finalizó diciendo que los productos turísticos que se ofrecen son de calidad: turismo, ámbar, cultura, alimentos, café y artesanía. "Esperamos que la nueva Secretaría de Turismo federal apoye mucho a Chiapas. Esperamos mucha corresponsabilidad. El estado es un gran destino, está listo para recibir al turismo, pero lo que hace falta es seguridad y mejorar las carreteras", puntualizó.

