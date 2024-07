Inseguridad y comercio informal; el dolor de cabeza del Mercado Juan Sabines Gutiérrez

Don Homero Monterrosa Ballinas es uno de los tres fundadores que quedan desde hace 56 años del Mercado Público Municipal "Gustavo Díaz Ordaz", ahora Juan Sabines Gutiérrez, pero es el único que se mantiene activo en la actividad comercial de sus fundadores, llega muy temprano a su puesto de ropa, abre a las siete de la mañana y Sierra a las diez de la noche, le ha tocado enfrentar de todo y ahora ve como la inseguridad y el comercio informal sigue siendo un dolor de cabeza, aunado a desiciones equivocadas de autoridades municipales con el Parkimetro Virtual que ha ahuyentado a los consumidores, impuesto por el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez por Morena, Carlos Orsoé Morales Vázquez.

Don Homero Monterrosa fundó el mercado Gustavo Díaz Ordaz cuando tenía 24 años, junto con él una generación de comerciantes de la misma edad, algunos ya fallecieron, otros otros vendieron sus negocios, del total de fundadores solo quedan tres, de los tres es el único comerciante, le ha tocado dice, aguantar los vaivenes de la vida, antes de ubicarse en el centro de abasto vendían en la vía pública en la primera poniente frente al Templo El Calvario en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

Los locatarios originales han ido en descenso en este mercado / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Con su actividad comercial junto a su esposa sacó adelante a sus siete hijos, dos han fallecido, todos profesionistas, su nombre original del mercado era Gustavo Díaz Ordaz, se fundó el 24 de octubre de 1968, dice que a sus próximos 56 años, le ha tocado experimentar muchas historias, no ve bien que en el gobierno municipal de Juan José Sabines Guerrero y la alcaldesa interina posterior, María del Rosario de Fátima Pariente Gabito, le hayan cambiado a Juan Sabines Gutiérrez.

Hoy, analiza que hay problemas grandes, necesita el centro de abasto en la calle central, primera oriente entre tercera y cuarta sur, mucha vigilancia policiaca porque en sus alrededores hay gente que se dedican al atraco, al robo, necesita limpieza, hemos sido abandonado por autoridades municipales anteriores, de los tres que sobrevivimos de 1968, somos tres y de ellos solo yo sigo en el comercio, el presidente municipal que nos reubicó en este mercado es Manuel Ángel Borges, el mercado se compone de 950 locales comerciales.

Lee más: Canaco Tuxtla Gutiérrez anuncia nuevos proyectos y el Festival Coyatoc 2024

La gente ya no son los locatarios originales, hay mucha gente que no conozco, veo caras nuevas, desde su local 539 Novedades Infantiles "Mi Lupita", surgió con el giro de ropa y se mantiene fiel, no ha cambiado, antes de crear su propio negocio tuvo patrones en el comercio de ropa con quienes aprendió y ahora es el que queda de los fundadores, hay gente joven y a mis 79 años me considero bien, el trabajo me da vida. Es el que abre primero y cierra último, dice don Homero Monterrosa.

Narra que el mercado necesita atención en seguridad y orden en la vía pública, "lo que nos está acabando a los mercados públicos municipales es el comercio informal, hay una proliferación en la ciudad, es un cáncer, las autoridades municipales no han querido o no han podido combatirlo, y eso ha dado motivo a que mucha gente haya vendido sus locales, hay una gran competencia desleal, nosotros pagamos impuestos a la presidencia municipal de 170 pesos mensuales, no se puede suspender y a raíz del ambulantaje compañeros se han ido atrasando, todos pagan en la Tesorería Municipal.

Local Tuxtla Gutiérrez con grandes atractivos turísticos

Hemos acordado el tema con Ángel Torres, presidente municipal electo, queremos seguridad, combate al ambulantaje y la posibilidad de retirar los parkímetros virtuales, que ha sido un "negociaso para la presidencia municipal, eso es ya mucha hambre de dinero". El Mercado necesita vigilancia, limpieza del ambulantaje, mantenimiento en todas sus instalaciones, el techo es una filtración por las lluvias, es una coladera, no obstante que se remodeló en el 2010, a los 14 años es un gran problema el techo.

El Mercado Público Municipal Juan Sabines Gutiérrez cuenta con los giros de ropa, joyería, zapatería, abarrotes, mariscos, carnes de pollo, res y puerco, pan, pozol, tamales, papelería, frutas y verduras, unos 31 fotos, las ventas están a un 60 por ciento de su oferta, en la medida en que se resuelvan los problemas es posible que aumenten las ventas, puntualizó.