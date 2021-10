Insisten habitantes que se reconozca en Siltepec el Concejo Municipal

Habitantes del municipio de Siltepec insisten en que se reconozca el Concejo Municipal nombrado por el pueblo de manera provisional mientras que convoca y realiza elecciones extraordinarias para la elección del ayuntamiento constitucional por voto del electorado, desaprueban el Concejo Municipal nombrado el 30 de septiembre por la Comisión Permanente de la LXVII legislatura que concluyó funciones ese mismo día.

En la entrada del recinto legislativo, insisten en que no hay marcha atrás, el pueblo ya decidió en asamblea y ha propuesto para ser presidente del Concejo Municipal Reyder García González; concejal síndico, Maydi Laparra Rivera; concejal regidores, Enrique Isaías Marroquín Roblero, Juana Vázquez Morales y Abel de León Paz, quienes deberán desempeñar el cargo en tanto se realizan el proceso electoral extraordinario a cargo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).





El 6 de junio pasado no hubo elecciones ordinarias en Siltepec debido a la vinculación del problema político con Honduras de la Sierra, que tampoco realizó elecciones ordinarias y ahora ambos municipios de la Sierra Madre de Chiapas se gobiernan por medio de un Concejo Municipal designado por la pasada legislatura; “ahora nadie nos atiende, nadie nos escucha”, exponen en las rejas del estacionamiento del Congreso del Estado.

Hombres y mujeres con pancartas insisten que las autoridades de Siltepec deben ser nombradas por medio del sufragio libre, soberano y secreto para la administración municipal 2021-2024, y ratifican su rechazo al Concejo Municipal nombrado por el Congreso del Estado integrado por Daniel Tadeo Ramírez Moreno, Leydi Yesenia Salas Mérida, Noé Verny Morales González, Dámaris Morales Robledo y Emilio Méndez González.





Hombres y mujeres con pancartas insisten que las autoridades de Siltepec deben ser nombradas por medio del sufragio libre / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Sobre este asunto no hay ninguna postura del Congreso del Estado, ni de la Junta de Coordinación Política a cargo del diputado de Tapachula por Morena, Aarón Yamil Melgar Bravo, ni por la presidenta de la Mesa Directiva que lidera la diputada de Ocosingo por el Partido Verde Ecologista de México, María de los Ángeles Trejo Huerta, de la LXVIII legislatura, mientras que los representantes del pueblo es que se les reconozca de manera provisional a las autoridades que han nombrado por la asamblea.

Sostienen que no se justifica el término utilizado por el Congreso del Estado para informar al pueblo de Siltepec que el pueblo sería gobernado por un Concejo Municipal debido a que no hay condiciones para realizar elecciones extraordinarias en ese municipio, pues insisten que si esta no existe para la autoridad, es la misma autoridad la que deberá generar esas condiciones para que el pueblo mediante el voto secreto elija a sus autoridades municipales.