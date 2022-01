Instala INE consejo local para dar seguimiento a la revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló en Chiapas el consejo local para dar seguimiento a los trabajos de revocación de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, previsto para el 10 de abril, por ahora incierto en razón de que está en análisis las firmas de apoyo ciudadano que deberá ser el 3 por ciento del listado nominal con corte al 15 de octubre del 2021, que fue de 3 millones 745 mil 472, es decir, se requiere 112 mil 364, y se enviaron a revisión 120 mil 890 firmas, informó el encargado del despacho de la Junta Local Ejecutiva, Gonzalo Rodríguez Miranda.

En conferencia de prensa, explicó que estamos en plena organización de los trabajos de este ejercicio democrático, y para ello el 10 de abril los 13 consejos distritales en la entidad tendrán que instalarse, si bien es cierto que la revocación de mandato ahora no es un hecho cierto toda vez que estamos en verificación de las firmas de apoyo ciudadano, los trabajos del ejercicio de participación ciudadana requieren de tareas previas ya en marcha.





Por ahora no se puede afirmar que se haya cumplido o no con las firmas de apoyo requeridas, estamos en proceso de validación, lo cierto es que se entregaron de manera preliminar 120 mil 890, de ahí puede ser que se confirmen muchas o que se declaren inelegibles algunas, no sabemos, será hasta que se concluya con esa etapa, Chiapas actualmente ya revisadas presenta 16 mil 164 firmas, esto no quiere decir que sea el resultado final, es preliminar, aclaró.

El acatamiento al mandato legal se ha realizado para la recolección de firmas por mecanismos impresos y una aplicación móvil, pero tiene que ser el 3 por ciento para el país y el 3 por ciento para la entidad, estamos sujetos a la revisión durante este mes y de cumplirse, el 4 de febrero el Consejo General del INE emitirá la convocatoria para participar en el ejercicio democrático de la revocación de mandato.

Al 30 de diciembre, había en todo el país para la aplicación móvil, 264 mil 235 inconsistencias de las firmas de apoyo y un millón 117 mil 796 firmas registradas en lista nominal, esperamos que una vez que se concluya con todas las etapas previas al día 4 de febrero se llegue al porcentaje requerido, para poder emitir la convocatoria respectiva.









El 10 de enero se instalan los 13 consejos distritales, para dar seguimiento a los trabajos de revocación de mandato del presidente de México / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Proceso electoral extraordinario





También el INE participará con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en el desarrollo del proceso electoral local extraordinario en seis municipios, Venustiano Carranza, Siltepec, Honduras de la Sierra, donde el 6 de junio del 2021 no se realizaron elecciones y en El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, donde sí se realizaron, pero por violencia se anularon.

Se trata de realizar elecciones por mandato del Congreso del Estado para miembros de ayuntamientos, en esos territorios donde por ahora se gobiernan por concejos municipales electos el 30 de septiembre y en funciones desde el 1 de octubre y hasta el día 31 de mayo, toda vez que quienes resulten electos asumirán los cargos el 1 de junio próximo, para ello, el proceso electoral iniciará el 1 de febrero venidero.





Debido a que la elección por usos y costumbres –a mano alzada- que se efectuó en Oxchuc. el pasado 15 de diciembre. terminó en trifulca/ Foto: Cortesía





Rodríguez Miranda dijo que en estos seis municipios la Secretaría General de Gobierno será la responsable de garantizar las condiciones para el desarrollo del proceso electoral y garantizar la participación ciudadana, también con la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, para suscitar condiciones favorables, aunque el tema es complejo por el antecedente, no se trata de poner en riesgo ni a la ciudadanía, ni a los funcionarios electorales, como a los militantes de todos los partidos políticos.

Será el mismo número de casillas a las que se tenían previstas para la jornada electoral del 6 de junio, la misma lista nominal, si hubiera otra determinación la tendría que asumir el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la aspiración es que se cumplan con cada una de las etapas del proceso electoral extraordinario planeado, programado y presupuestado por el Órgano Público Local Electoral, aclaró.









Hugo Gómez Sántiz tomó protesta como presidente municipal de Oxchuc / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas









Elecciones en Oxchuc





Expuso que el INE es respetuosos de la libre determinación de los pueblos indígenas, que, en el caso del municipio indígena de Oxchuc, era el único en realizar elección de miembros de su ayuntamiento 2022-2024 sin partidos políticos, el 15 de diciembre se realizaba su asamblea, pero no fue concluida, y ante esta situación el Congreso del Estado designó concejo municipal, aunque las comunidades le dieron posesión a otra persona, y esperamos que se resuelva de manera pacífica.