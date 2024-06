Instalación de reductores de velocidad genera controversia en el Libramiento Sur

La reciente instalación de reductores de velocidad en el Libramiento Sur ha generado descontento entre los automovilistas y motociclistas de la ciudad capital, quienes aseguran que estas medidas han incrementado el tiempo de desplazamiento en una vía que antes era rápida.

Antonio León Cortazar, un automovilista, expresó su frustración: "Quita un poco más lo que es la vía rápida, ósea, en vez de avanzar, pues nos tiene un poco más restringida en nuestro tiempo de llegada a nuestro destino (...) La verdad que sí, fue mala opción, porque antes pasábamos, era una vía más rápida, ahorita con eso, pues está atrasando mucho."

El problema se agrava durante las horas pico, según Rogelio, un motociclista habitual de la zona: "Atrasan bastante el tráfico, creo que fueron una idea bastante mala, porque a veces cuando era hora pico, se hace un poco de tráfico en este tramo, pero desde que están los topes, casi todos los días, casi a cada rato se pone el tráfico feo, incluso al momento de retornar en esta glorieta, se complica por el tráfico (...) Que los quiten, a lo mejor un semáforo de cambio de luz corta sería buena, pero los topes sí están bastante feos."

Ante las quejas, las autoridades de Tránsito Municipal explicaron que estos reductores no son nuevos, sino que fueron reinstalados y se les dio mantenimiento para mejorar su visibilidad y efectividad en reducir la velocidad.

Ante ello Adrián Hernández Trinidad, Coordinador de Tránsito Municipal, comentó, que se realizó el cierre del libramiento desde Ciro Farrera, hasta La Antocha, esto con la intención de darle mantenimientoa los reductores de velocidad que ya existía, simplementeno eran visibles.

"Ya existían simplemente no se notaban, entonces lo que hicieron ayer, es darle mantenimiento pintarlos para que esté a la vista de todo conductor, y así también reduzcamos la velocidad, para evitar cualquier tipo de accidente en esa rotonda (...) De, de hecho sí nos genera tal vez una carga vehicular, va a ver quienes estén inconformes, pero va a ver también quienes estén a favor no, aquí lo primordial es siempre preservar no de que no haya personas lesionadas, o personas en su caso fallecidas a causa de estos hechos de tránsito, porque es un libramiento."

Los conductores piden soluciones que no afecten tanto la fluidez del tráfico, como la instalación de semáforos de cambio de luz corta, en lugar de los reductores que consideran ineficaces y molestos. Mientras tanto, las autoridades insisten en la importancia de estas medidas para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, incluidos los peatones.

Cabe mencionar que de igual forma la intención es darle paso a los vehículos que se encuentran en la rotonda, aunque de igual forma muchos ciudadanos y automovilistas que transitan por la zona, aseguran que esa rotonda está mal empleada, pidiendo que se mejoren la señaleticas y se cambie la rotonda, ya que es un peligro constante.