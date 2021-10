Integrante del FNLS denuncian fabricación de delitos en la FGE

Tuxtla Gutiérrez. Armando Hernández Sánchez, integrante del Frente Nacional de Lucha Contra el Socialismo (FNLS) denunció públicamente a la Fiscalía General del Estado(FGE) de haberlo apresado y estar dos años recluido en el penal número 14 conocido como el Amate.

"A mi me agarraron el 28 de septiembre del 2019 en la comunidad Altamira en el municipio de Chiapa de Corzo, fue un sábado en la tarde, había terminado mi semana de trabajo, llegaron hombres armados y me subieron a golpes a una camioneta" dijo Hernández Sánchez.





Tras subirme a la unidad, comenzaron a golpearme, me pedían que dijera y acusara a algunos compañeros, yo les dije que no sabía nada, que si les decía me dejaban libre de manera inmediata, me robaron el celular, dinero y pertenencias, comentó el afectado.

Al señalado se le acusó de robo agravado con Violencia, dos personas lo señalaron en una carpeta de investigación, pero después de dos años nada se le pudo comprobar, quedando en libertad este 13 de octubre del presente año.

"Pido y exijo castigo a las autoridades, está documentado la tortura, al final se supo que los testigos fueron obligados, todo fue por un tema político de libertad a nuestros compañeros presos", concluyó el integrante de la organización.